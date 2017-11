Ja, vad får vi för skattepengarna egentligen?

Leif Östlings fråga om vad han får för skattepengarna, saknar vi läsare fortfarande ett klarläggande från ansvarigt politikerhåll.

För att förtydliga situationen så kan noteras att Leif Östling tydligen har betalat sina skatter enligt alla de lagar och regelverk som finns och att han är inte åtalad för skattefusk.

Så han har skött sig utomordentligt bra, och vi tackar honom för att han betalat in cirka 20-30 miljoner kronor per år! Det vill säga lika mycket som cirka 100 industriarbetare har betalat in per år. (100 industriarbetare x 200 000 kronor i skatt per år = 20 000 000 kronor.)

Förutom de höga skatterna som Leif Östling har betalat så ska tilläggas att han har varit med och byggt upp och drivit ett världsföretag (Scania) i Sverige med tusentals direkt och indirekt anställda. Detta ska naturligtvis belönas med den högsta Industriutmärkelsen och ett officiellt erkännande för ett utmärkt arbete för Sverige och dess invånare.

Tillbaka till kärnfrågan. Vad får vi för våra skattepengar? Låt oss klargöra var vi är, och vart vi är på väg:

Noteras kan att vi i Sverige har världens högsta marginalskatt cirka : 75 procent. De flesta av våra europeiska konkurrentländer har marginalskatter på 55-70 procent med ett snitt på 58 procent.

Vi i Sverige är sedan några år på god väg ifrån ett Industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, samt på väg in i artificiell intelligens-världen (AI). Tjänste- och AI-samhället kräver ju högre utbildningar och företag som verkar inom dessa branscher och därmed högre löner.

Att vi i en sådan situation har världens högsta marginalskatt minskar ju människors intresse av att studera vidare. Det saknas också incitament för att arbeta mer, och det blir ju mer intressant att skatteplanera genom till exempel svartarbete, hemarbete och så vidare.

Lägg till detta att tjänste- och AI-samhället är lätt flyttbart, vilket vi redan sett när vissa statliga myndigheter har flyttat datadriften utomlands på grund av ekonomin.

Så vi kan konstatera att höga marginalskatter skadar Sveriges ekonomi eftersom statens kaka är större (75 procent) än den enskildes som är 25 procent. Det borde ju vara cirka 50-50 (det vill säga hälften kvar).

I dag har flera länder i Europa högre och bättre välfärd (skola, sjukvård, äldreomsorg, säkerhet och så vidare) än Sverige till en lägre kostnad.

Så baserat på ovan så önskar vi svar på "Vad får vi för skattepengarna?"

Vad får vi för skattepengarna?