Frågan är om vi kan hantera snöröjningsproblematiken, som kommunen gör i dag. Nyligen var det töväder och enkelt att avlägsna all blötsnö till en rimlig kostnad. Men nej, i dag sitter man och isriver gatorna till tre gånger pengarna. Det är enkelt att förstå att snöbudgeten inte räcker. Jag vill gärna träffa ansvarigt kommunalråd via GD. Det värsta är att man ej tar åt sig kritiken via media. Avslutningsvis, nu snöar det igen – vad gör vi nu?

Observant

Insändare: Det tar normalt åtta timmar att röja snö i Gävle