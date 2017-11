Jag är en av de som fick prova att åka buss gratis under oktober månad. Under denna månad upplevde jag att det gick bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag har under 20 års tid åkt bil till mitt jobb på Sandvikens sjukhus. Tanken började att gro om att köpa månadskort under denna prövotid. Visst jag skulle få åka två olika bussar till jobbet då jag bor i Bomhus, men det fungerade bra tyckte jag.

Släppte sedan denna tanke då det framkommer att turerna upp till Sandvikens sjukhus ska upphöra. Detta innebär att jag ska behöva åka med tre olika bussar för att ta mig till jobbet. Visst jag är bekväm men att behöva byta buss så mycket lockar inte mig att åka kommunalt. Jag kommer även i fortsättningen ta bilen. Detta är mina tankar om 41:an.

Vet sedan att det är många i vårat län som pendlar och har en annan uppfattning, det respekterar jag.

Lat pendlare