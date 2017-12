Kort sagt: Jag blev bra bemött när jag sökte vård

Många klagar på Gävle sjukhus, men det är just när jag har sökt vård på akuten och familjeläksrjouren som jag har blivit tagen på allvar och fått bra hjälp. Har alltid blivit lyssnad på, blivit noggrant undersökt och fått hjälp att kontakta rätt vårdinstans. Vid senaste besöket på familjeläksrjouren fick jag till och med hjälp med att boka en läkartid på min hälsocentral och själv bestämma vilken läkare jag ville träffa. Vill rikta ett stort tack till all personal jag har mött på familjeläkarjouren nu under julhelgen när jag har mått dåligt. Vill även tacka dem i receptionen på akuten.

Tacksam