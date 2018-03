Kort sagt: Ställ in resten av säsongen

Ärligt talat Brynäs, ställ in resten av säsongen. Vem vill betala för att titta på så dåligt spel? Det finns ingen lagmoral. Jag önskar att föreningen sätter in juniorerna, för de kan inte vara sämre. Spelare och tränare samt Brynäs ledning måste ta ett krismöte. Det är en sak att sätta in två oerfarna tränare men den stora bommen var att ta Melin efter Bulan. Det är många spelare som behöver rannsaka sina insatser om de ska kunna se sig själv i spegeln utan att skämmas.

JL