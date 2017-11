Nästa år är det upp till bevis, Gefle IF

Jag är jätteglad att Gefle klarade sig kvar och det var roligt att se några av matcherna i Superettan. Men när den enda meriten för det nya Gefle är att de med nöd och näppe klarade sig kvar i Superettan, tycker jag att man kan ta det lugnt med att slå sig för bröstet och vad värre är, klanka ner på det "gamla Gefle IF".

Det Gefle IF som i många år höll sig i toppen av Norrettan, för att sedan ta sig upp i allsvenskan och med löjligt låg omsättning hålla sig kvar i allsvenskan i tio år. Det Gefle IF som har fostrat många duktiga fotbollsspelare, som har kämpat till sig Gavlevallen och det Gefle IF som med tiden vunnit stor respekt runt om i Fotbollssverige.

Jag är ytterst förvånad över att styrelsen i Gefle har gått med på dessa uttalanden, uttalanden som i längden visar respektlöshet mot dem som verkligen är värda all respekt: Leif Lindstrand, Pelle Olsson, Stefan Lundin, Hasse Berggren, Danne Andersson och Tomas Andersson.

De som under lång tid visat att de har verkliga Geflehjärtan och som i handling visat att de ställer upp för Gefle. De som har slitit sitt hår, vänt på varenda krona, kämpat för träningstider, sponsorer och som stått upp mot alla som pratat om tråkiga Gefle.

Jag är också ytterst förvånad att den nya staben i varje intervju får stå oemotsagda, att ingen journalist ifrågasätter. För vad har de egentligen lyckats med? Populistiskt snack och att hylla sitt eget varumärke? Odlat myten om sig själva?

Nästa år är det upp till bevis – ekonomiskt och sportsligt! Lycka till!

En som varit Gefle trogen längre än de flesta