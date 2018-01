Paulssons märkligheter

Jonas Paulsson hävdar att vi inte är i närheten av att klara tvågradersmålet. Han förefaller obekant med de temperaturberäkningar som har gjorts av GISS, HadCRUT och UAH. Sedan 1950 är trenden omkring 0,12 grader per årtionde. IPCC anser att människor står för större delen av klimatförändringarna sedan just 1950, medan naturliga faktorer dominerade tidigare.

Insändare: Tvågradersmålet är en självmordspakt

UAH bygger på satellitmätningar, som finns tillgängliga sedan 1979. Trenderna i de tre serierna ligger sedan dess mellan 0,12 och 0,17 grader per årtionde. Tvågradersmålet ska räknas sedan förindustriell tid, men där är det stora problemet att ingen vet riktigt vad den globala medeltemperaturen var då. I stället används vanligen 1880 som referensår, och det har blivit ungefär en grad varmare sedan dess. Med 0,17 grader per årtionde, passeras då tvågradersmålet om 59 år, med 0,12 grader per årtionde, om 83 år. Varför skulle inte en stor del av de fossila bränslena ha ersatts om 59 eller 83 år?

Tvågradersmålet finns för att forskare har räknat ut att fördelarna överväger över nackdelarna åtminstone upp till två graders global uppvärmning. Den som hävdar att negativa effekter dominerar redan innan dess, ägnar sig helt enkelt inte åt vetenskap.

Det är minst sagt märkligt att Paulsson tycker att vi ska låta odlingsmark växa igen med skog, när världens befolkning fortfarande ökar och det behövs allt mer mat. Han undviker dessutom att svara på den viktiga frågan hur åkrarna ska gödslas när bönderna inte har några djur längre.

Lars Kamél

nätverken Klimatsans och Clexit Sverige