Sälj inte ut våra lägenheter

Sedan ungefär två månader tillbaka är jag tillbaka i Gävle igen efter fem år i Uppsala. Jag tackar min lyckliga stjärna och nästan tio år i bostadskö för att jag fått en hyreslägenhet på Brynäs i Gavlegårdarnas regi. Lägenheten och området är välskött, hyran är rimlig och företaget har bra rutin vid kontakt med hyresgästerna. Döm då av min förvåning när jag får höra att just den lägenhet jag flyttat till är en av dem som företaget nu funderar på att sälja av till en privat hyresvärd!

Under min studietid hade jag oturen att behöva bo ett antal år hos just en sådan, Heimstaden. Det var en period präglad av mer eller mindre konstanta hyreshöjningar, standardsänkningar, misskötta grönområden och bluffakturor, där de försökte lura hyresgästerna att godkänna ytterligare oskäliga hyreshöjningar - mitt under pågående förhandlingar! All kommunikation med hyresvärden präglades som bäst av arrogans, men oftast av ointresse.

Tanken på att min nya lägenhet som jag haft sån tur att få ska lämpas över på en dylik aktör, enögt fokuserad på att krama ur mesta möjliga vinst ur hyresgästerna, är minst sagt olustig. Och alldeles oavsett mina personliga erfarenheter finner jag det också ytterst tvivelaktigt att allmännyttan, till synes godtyckligt, gör sig av med våra gemensamma tillgångar, i en tid då de behövs som allra mest som garant för drägliga boendekostnader och en anständig standard.

Jag hoppas kommunen tar sitt förnuft till fånga och stoppar utförsäljningarna! Allt annat vore skandal.

Nöjd hyresgäst