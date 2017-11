Fick se att X-trafik har klubbat de nya turerna för linje 41 mellan Gävle, Sandviken och Hofors som innebär att linjen har blivit uppdelad med en snabbuss mellan Gävle och Hofors (som inte går in i Sandviken), tätare turer mellan Gävle och Sandviken och en linje mellan Sandviken och Hofors. Jag kan bara gratulera de pendlare som får tätare bussturer och kommer snabbare fram till sina arbeten.

Jag och mina pendlarkollegor får däremot en klar försämring med dessa nya turer eftersom 41:an inte längre kommer att gå till Sandvikens sjukhus. Dessa bussturer som är en livlina för oss eftersom man vet att man kommer fram i tid till arbetet. Lokaltrafiken i Sandviken är ofta försenad, framförallt 13 (som 14 heter innan den kommer till resecentrum) och den går ju bara var 30:e minut under höst/vinter/vår och under sommaren var 60:e minut.

Nu undrar jag hur X-trafik tänkte när de drog in turerna till Sandvikens sjukhus. Tog X-trafik i beaktan våra synpunkter på att behålla dessa få turer till och från sjukhuset? När ni på X-trafik planerade dessa nya turer tänkte ni aldrig på att man kan låta bussen gå till Sandvikens sjukhus och sedan vidare till Valsargatan via Västerled? Kan vi ta en taxi när vi ser att 13 är försenad? Kommer lokaltrafiken att gå var 30:e minut under sommaren?

Från och med den 10 december kommer jag välja bilen för att vara säker på att komma i tid till arbetet om X-trafik inte kan garantera att lokaltrafiken i Sandviken är i tid.

Tack för det X-trafik.

Busspendlare

Svar direkt: När trafiklösningen med tre nya busslinjer på sträckan Gävle-Sandviken- Storvik-Hofors har tagits fram har vi arbetat igenom många olika förslag och synpunkter som kommit in från kunderna, allmänheten och trafikföretagen.

Vi har sedan gjort bedömningen att fördelarna med en konsekvent linjesträckning väger tyngre än fördelarna med att några turer går till sjukhuset. Vi har dock skapat bra förutsättningar för byten mellan stadsbussarna och linje 41 i Sandviken (stadsbussarna avgår fem minuter efter ankomst med linje 41 och tvärtom), så vi hoppas och tror att det kommer att fungera tillräckligt bra för alla som önskar resa till/från sjukhuset.

Andreas Eriksson

trafikutvecklingschef X-trafik