Bawar Ismail: Därför kan danskarna driva så lätt med Sverige

I dagarna har en sketch från det danska satirprogrammet Tæt på sandheden delats flitigt på nätet. Inslaget liknar nordiska kriminaldraman och tankarna förs direkt till succéserien Bron. En dansk krimpolis möter upp några svenska kollegor på en brottsplats. Någon är mördad. Vad som sedan följer är en lång rant om det naiva, superängsliga PK-Sverige.

Den danska krimpolisen hinner knappt fråga något om "gärningsmannen" innan den svenska kollegan, lite så där passivt aggressivt, invänder: gärningsperson! I Sverige säger vi gärningsperson!

Sedan fortlöper sketchen med att förlöjliga den svenska polisen för att de inte går ut med tydliga signalement kring gärningsmän och för att Sveriges offentliga samtalsklimat är så politiskt korrekt.

Typiskt Danmark, eller hur? De senaste åren har ju debatten om skillnaden mellan våra danska grannar och Sverige rasat på diverse kultursidor och i olika debattforum. I Danmark finns ett mer öppet och ärligt samtalsklimat sägs det. I Sverige är man betydligt mer ängsliga och, framför allt, rädda.

Själv kan jag tycka att det stämmer ibland. Åh, vad lätt det måste vara för danska komiker och satiriker att driva med Sverige.

Ta bara den senaste tidens debatt om könstillhörighet som avhandlats på landets kultursidor. När vänsterprofilen och författaren Kajsa Ekis Ekman resonerade kring hur vi definierar kön utlöstes värsta kritikstormen. Det talades om "skrämselpropaganda om transkvinnor" och att Ekis Ekmans tankar kunde leda till "våldsamma konsekvenser".

Läs mer: Bawar Ismail: Feminismen verkar vara i behov av ett vuxet samtal

Detta gäller så klart en rad andra samtalsämnen som kan betraktas som "kontroversiella" eller "känsliga". Samtalet om lag och ordning har ju egentligen bara kommit att handla om "Sverigebilden". Har brott ökat i det svenska samhället? Är folk verkligen rädda? Talar du om otrygghet svartmålar du nämligen Sverige, har det ena lägret av professionella tyckonomer framfört i debatten.

För danskarna är Sverige värsta smörgåsbordet om man vill göra enkel samhällssatir. Det är faktiskt ett faktum.

Även när det gäller ämnen som migration, religion och yttrandefrihet, särskilt det som berör världsreligionen islam, har det varit ytterst viktigt för anständiga röster att tydliggöra att man inte talar om alla individer i en viss grupp, nej, inte ens majoriteten i gruppen. Allt bara för att skydda sig mot eventuella anklagelser och fultolkningar om att fiska i grumliga vatten, rasism, islamofobi, intolerans – ja, hela faderullan.

I Sverige måste man helt enkelt använda rätt ord, rätt formuleringar i debatten. Man måste treva sig fram försiktigt om man inte vill fultolkas brutalt av politiska motståndare.

Just därför det så enkelt för danskarna att driva med Sverige.

Om man som utomstående följer den svenska debatten via våra medier är det ju inte så konstigt att det framstår som att hela Sverige är besatt av de mest onödiga diskussionerna – samtidigt som det sker gängskjutningar, islamistisk radikalisering, you name it. Men du skrev ju så här! Vad menar du med det här ordet! Det är problematiskt! Ditt resonemang kan spä på det här, och det här, och det här!

Suck. För danskarna är Sverige värsta smörgåsbordet om man vill göra enkel samhällssatir. Det är faktiskt ett faktum.