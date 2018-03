Bawar Ismail: Låt er inte luras av Stefan Löfvens nya retorik om migrationspolitiken

Socialdemokraterna kan allt om maktspel. De vet hur man ska orientera sig i svensk politik. Så pass att partiet ibland är helt berett på en "total makeover". Tidigare politiska ställningstaganden förnekas eller skrivs om. Och det är så arbetarpartiet nu hanterar migrationsområdet.

Ända sedan den rödgröna regeringens tvärvändning under flyktingkrisen hösten 2015 har ledande socialdemokrater tagit sig an uppgiften att formulera om socialdemokratins inställning till migration under 2000-talet. Finansminister Magdalena Andersson (S) började genast stoltsera med att S-regeringen lämnat "Fredrik Reinfeldts politik vad gäller migration och flyktingpolitik". Statsminister Stefan Löfven (S) har fortsatt på samma spår. Löfven har talat om att hans regering ärvde en "ohållbar migrationspolitik".

I en intervju med DN nyligen sade statsministern att Socialdemokraterna borde ha varit "tuffare" i migrationspolitiken när de var i opposition under Alliansregeringens tid vid makten. Det är en "självkritisk" Löfven. Statsministern vill ändå lägga "huvudansvaret" på den tidigare regeringen.

Vad vi nu ser och hör från ledande socialdemokrater är inget annat än en oförskämd och ytterst oärlig omskrivning av Socialdemokraternas migrationspolitik under 2000-talet. Löfven och hans partikolleger får det att låta som att socialdemokratin var kritisk, men kanske inte gjorde tillräckligt för att stoppa utvecklingen, mot 00-talets öppna och generösa asyl- och flyktingpolitik.

Var det verkligen så? Stefan Löfven, bara några veckor innan regeringens migrationspolitiska tvärvändning, höll ju tal om att hans Europa inte bygger några murar. När samma Löfven var i opposition under Alliansregeringen kritiserade han dåvarande migrationsminister Tobias Billström (M) för att denne talade om "volymer". Det var tydligen "oanständigt" och "avhumaniserande".

Men i dag är det inget problem för regeringen Löfven att öppet problematisera kring gränser för det svenska flyktingmottagandet eller hur en allt för stor migration påverkar välfärdsstaten. Och just det, det är samma Löfven som inför förra valrörelsen kritiserade Fredrik Reinfeldt för att han talade om ökade kostnader för Migrationsverket: "Han ställer flyktingar, som flyr för sina liv, mot svensk välfärd och det stör mig".

Och Socialdemokraternas enorma hyckleri bör störa väljarna. Belöna inte Löfvens oförskämda historieförfalskning när valdagen är här.