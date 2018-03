Frida Lundblad tog gulddubbel i freestyle-SM

I båda disciplinerna vann Frida före landslagskollegan Thea Wallberg och Clara Månsson från landskrona.

Frida vann först kvalet på singelpuckelpisten och sedan i finalen fortsatte hon att åka mycket bra och fick över 77 poäng och vann med marginal guldet.

I parallellpuckelpist vann hon återigen kvalet och vann sina heat fram till finalen.

Väl i finalheat pressades Frida lite av Thea Wallberg så åkte mycket bra, men Frida vann ändå med siffrorna 14-11 och blev återigen mästare.

På herrsidan segrade Walter Wallberg från Åre också dubbelt. Walter fyllde även 18-år under tävlingarna och fick en fin present med SM-guld.

Gefle Freestyles övriga åkare fick också med sig bra resultat. Hanna Hansson tog silver i juniorklassen på singelpuckelpisten och My Bjerkman på parallell puckelpisten tog My Bjerkman ett brons. My har åkt bra denna säsong och fick i parallellpuckelpisten stryk med minsta möjliga marginal av Fia Wersén, annars hade hon kommit längre upp i resultatlistan. My väntar nu på besked om en plats att få tävla i junior-VM som går i Duved 13-14 april.

På herrsidan så gjorde Erik Flodman bra ifrån sig på singelpuckeln med elfte plats precis utanför final och sju landslagsåkare fram för sig.

Tintin Jernberg tog ett silver och ett brons i ungdomsklassen och kids upp till tolfte år så vann Ebba Flodman överlägset och till och med landslagstränaren Lars Fahlén var imponerad över talangen Ebbas åkning och hoppning.

Det var säsongen sista tävling för Frida Lundblad. En säsong som började lite trögt i världscupen men från februari så har Frida varit i riktigt bra form och i stort sätt vunnit alla tävlingar i Europa och även SM.

Frida säger att åkning har lossnat och hon har kommit upp mer i fart och teknik vilket var det stora målet inför denna säsong, samt att hoppning blivit bättre.

Nu börjar förberedelserna inför nästa säsong med fys- och teknikträning. Till nästa säsong är planen att tävlade med skruvade volter och fortsätta att förfina alla detaljer i åkningen. Frida har lite problem med ett så kallat ”hopparknä” som hon ska göra en mindre operation på. Men det ska var helt återställd inför sommaren.

Nästa säsongs stora mål är världsmästerskapen i Deer Walley i USA under februari.