Gästrikeframgångar på Vemdalsslalom – segrar, pallplatser och målgång på rygg

Ett knappt tjugotal ungdomar i åldern 11-16 år från Kungsbergets Alpina Klubb, KALP, och Gävle Alpina Skidklubb, GASK, deltog i tävlingarna, där totalt över 800 ungdomar från hela landet tävlade i tre dagar på Björnrike, Vemdalsskalet och i Klövsjö.

Westlund med startnummer ett segrade i stor stil storslalom i H12-klassen i Björnrike i lördags. Segermarginalen ner till tvåan Alexander Ax Schwartz från Lidingö SLK var närmare två sekunder. Snabb i storslalom var även Petrelius i D12-klassen i Björnrike, hon vann silvret efter Tilde Danell från IF Hudik Alpin.

På söndagens avslutande slalom bytte Westlund och Petrelius placeringar i den avslutande slalomen. Denna gång segrade Petrelius efter säker snabb åkning före Sanna Olofsson från Landskrona SC. Liam Liljeborg från IFK Falun Alpin var den som med ynka 0,04 sekunder hann före Westlund som slutade tvåa.

I H16-klassens storslalom i Klövsjös tuffa Katrina-hang klämde sig Erik Wahlberg från KALP in på topp-20 med en artondeplats i lördags. Vann gjorde Emil Nyberg från Sundsvall SLK. På Vemdalsskalet i klassiskt svårbemästrade Hovdebacken avgjordes slalomen för 14- och 16-årsklasserna. Ida Larsen från GASK nådde plats 24 i den 133 tjejer stora D14-klassen, där Ida Backman från Göteborg SLK segrade.

Sofia von Reedtz, GASK, kämpade väl i D16 i fredags. Efter ett andraåk som var bland de snabbaste av alla klättrade hon tjugo placeringar och nådde topp-10 med plats nio. Målgången var spektakulär då hon föll just innan mål och korsade mållinjen glidandes på rygg. Klubbkompisen Elis Lundgren, som gjorde come back efter lång skada, kom på 21:a plats i H16. Vann gjorde Tim Eriksson från Mälaröarnas ASK.

Även på hemmaplan är den alpina säsongen i full gång. Redan tisdag 16 januari startar tävlingsserien Gästrike cup med deltävling ett av sex i Hemlingbybacken.

