Puckelpist: My Bjerkman vann dubbelt i Sverigecupen

My Bjerkman från Gefle Freestyle segrade dubbelt när Sverigecupen i puckelpist hade premiär i Duved under helgen.

My segrade säkert både på lördagen och söndagen.

My som tävlar i elitklassen och har sitt första år som junior vann ändå ganska överlägset båda dagarna före Landskronas Ebba Månsson och Åres Cristina Söderberg.

Som åkare har My utvecklas mycket under det senast året och hon har två bra hopp med en framåt- och en bakåtvolt som sitter säkert i de båda hoppen under varje åk. Trots att det var isiga förhållanden så blev det inga missar.

Men det som har skett de senaste månaderna är tekniken har förbättrats och i och med det att hon åker fortare. Detta tillsammans gör att hon nu närmat sig det internationella snabbt. Trots att My bara är 16 år så har hunnit med att åka en del internationella tävlingar och visade under november på FIS-tävling i Kaprun att hon är nära och matcha landslagsåkarna.

My är ytterligare ett exempel på duktiga puckelåkare som slår igenom internationellt från Gefle freestyle. Redan sedan tidigare finns Frida Lundblad i A-landslaget och flera andra åkare Gefle har varit uppe i toppen under de senaste åren. Fortsätter My sin utveckling så är hon ett namn för andra halvan av Europacupen samt Junior VM.

Det fylls på med yngre åkare bakom My och det blev också fler segrar för Gefle Freestyle under helgen. Ebba Flodman vann i kids tjejer. Ture Johansson fick sin första pallplacering i herrar elit på söndagen med tredje plats.

Tintin Jernberg tog tredje platsen i damer ungdom båda dagarna likaså Gefles Wilmer Erling tog dubbla tredjeplatser i herrar kids.

Nu blir det ett par veckors träningsperiod för åkarna innan svenska cuppen fortsätter i Sunne i februari. Första helgen i april avslutas Svenska cupen i Kungsberget då är det troligt att det är några Gefleåkare som tar hem hela cupen.