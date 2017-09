Bessemerrullen fortsätter växa – lockade både elit och bredd till Högbo

Bessemerrullen har snabbt etablerat sig som en av Sveriges ledande rullskidtävlingar. Tävlingen hade i år betydligt fler deltagare i alla kategorier än förra året.

– Vi är glada över att ha fått till en bra bredd på vår rullskidtävling, i år yngste deltagare 10 år och äldste 75, och att sedan kunna ställa dessa på samma startlinje som de professionella teamåkarna är jätteroligt, berättar tävlingsledare Lars-Erik Enquist.

– Under mottot säkerheten främst är vi också glada att inga allvarliga säkerhetsincidenter rapporterades trots betydligt högre deltagarantal än förra året.

I 52km-loppet rapporterades tidigt att det gick fort på herrsidan med ideliga hårda körningar. Efteråt bekräftades att det testades teamtaktik – Team Tynell mot Team Lager 157.

De sistnämnda avgick med segern denna gång, Anton Karlsson vann före Jimmie Johnsson och fjolårssegraren Jens Eriksson. Dubbelt Team Lager 157 denna gång alltså.

På damsidan hittade Annika Löfström bra grupper att åka med och tog hem damklassen före Charlotte Andersson och Jenni Ehn Gårdhage.

I herrjuniorklassen 26km avgjorde Simon Jonsson, Storvik IF en duell mot Albin Johansson, Sätra IF väg på in mot upploppet, segermarginal en sekund. Som tredje åkare rullade Trus Gisselman Rehns BK in, drya halvminuten efter.

Bland damjuniorerna blev det en mer komfortabel seger för Eleonora Olsmats, Sundbybergs IK som kom in minuten före hemmaåkaren Ella Georgsson Högbo GIF. Trea en annan hemmaåkare Ida Persson Högbo GIF.

Medan seniorer och juniorer fightades ute på långa banan avgjordes ungdomsklasserna inne på den bilfria Pay&Ski banan, sex km i ett varvlopp om 3x2 km. Ett 25-tal ungdomar var på plats. Största klubb blev lite överraskande Täby IS Skidor som var uppe i Högbo på träningsläger och la in Bessemerrullen i programmet för att ”träna på att tävla”.

–Jätteroligt initiativ av Täby IS, hoppas att fler klubbar hakar på till nästa år avslutar tävlingsledare Enquist.