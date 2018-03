Festlig avslutning på 6-skidan

MER SPORT: Nu ska allt avgöras – följ den femte och avgörande semifinalen mellan Sandviken och Hammarby här

Avslutningen i år anordnades av Stensätra Skidklubb. 6-skidan innehåller 6 st deltävlingar som anordnas av klubbarna Stensätra SK, Järbo IF, Högbo GIF, Kungsgårdens IF, Valbo IF och Årsunda IF.

I år kunde alla tävlingar avgöras, men några fick flyttas till Järbo på grund av den ringa snömängden vid dessa deltävlingar. Det finns en klass för de allra minsta helt utan tidtagning och sedan finns det klasserna 9-10, 11-12, 13-14, samt en öppen klass för 15 år och uppåt.

Totalt har 191 st barn och ungdomar åkt minst en av de 6 deltävlingarna, vilket gör att de då får en pokal.

Först bjöds deltagande barn på fika och sedan var det dags för det alla väntade på, pokalerna. Prisutdelning skedde klassvis och alla duktiga barn fick komma upp på scenen och fick en pokal samt applåder för sina fina prestationer.

Stensätra SK tackar alla barn stora som små som deltagit i årets upplaga av 6-skidan. Tack även till de deltagande skidklubbarna Högbo GIF, Kungsgårdens IF, Valbo AIF, Årsunda IF och Järbo IF med funktionärer som gjort det möjligt att genomföra de olika deltävlingarna.

Mycket bra jobbat allihopa! Vi hoppas på en lika snörik vinter nästa år!

Anna Skoglund