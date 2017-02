Här är knappen som ger kraft i Vasaloppet

Gästrikeservice innebär att det, förutom de ordinarie sju kontrollerna i 90 km-loppet, finns ytterligare sex där de som numera bär den knapp som ger behörigt kan få all hjälp som finns – utom att åka.

Extraservicen kostar 200 kronor och ger alltså sportdryck, blåbärssoppa, vatten, dextrosol, choklad, frukt, på vissa kontroller avslagen Coca-Cola, kaffe.

Samt naturligtvis vallaservice. Det finns på alla kontroller. Och sedan finns reparationshjälp till stavarna med remmar och sånt.

I fjol hade Gästrikeservice 500 knappar till försäljning, och det är samma upplägg i år.

Gästrikeservice går att köpa hos Team Sportia i Gävle och Uppsala, hos Intersport i Sandviken och hos Naturkompaniet i Gävle – och då får man säsongens knapp som är grön.

Gästrikeservice fyller 34 år i Vasaloppet som går den 5 mars i vår – och från 1 februari har det gått att köpa in sig i konceptet.

Klubbarna som ingår i samarbetet är Gävle SK, Högbo GIF, Storviks IF, Hofors AIF och Hedesunda IF som nu ersatt Årsunda IF.

Den sjätte kontrollen, den vid Tennäng, sköts som vanligt av Gästrikeservicegeneralen själv, Eric Thimper.