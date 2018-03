Jönsson och Haag om beslutet och sista starten i landslagsdressen: "Har lovat mig själv att njuta"

Mitt under herrarnas 15 kilometer kablades nyheten ut.

Emil Jönsson och Anna Haag avslutar sina skidkarriärer.

Söndagens jaktstarter blir således parets sista världscupstävling någonsin.

– Jag har jätte, jättesvårt att fatta det.

Orsatjejen Haag gör en ganska lång paus, blickar över på sin blivande man som fyller i.

– Ja, det är speciellt och det klart det är en tomhet man har. Vi har ju älskat det här livet och tyckt det varit hur kul som helst.

Att de valt att pensionera sig samtidigt är enligt dem båda en slump.

Den gemensamma nämnaren är att båda känner sig klara med det som de velat och kunnat uträtta som idrottare.

De bakomliggande orsakerna skiljer sig dock åt en aning.

– Under de här åren har jag liksom kommit på mig själv med att vakna upp flera gånger och känt: "Shit, jag lever verkligen ett drömliv". I och med att jag fått känna det så många gånger så blev det så tydlig när det dök upp en annan känsla.

– Känslan sa att : "Nu är jag färdig", berättar Haag.

Det syns i ögonen på dem båda att skidåkningen har betytt och fortsatt betyder allt.

Gemenskapen med laget, alla ledare och hela cirkusen som omger livet med att dra på sig den vita dressen.

– Det är väldigt speciellt att lämna någon du levt med och älskat under så många år, fortsätter Anna.

För mannen bredvid henne har beslutet grundat sig på en kropp som inte orkar eller svarat som han velat.

– Kroppen håller inte för de tuffa passen längre och går sönder lite för mycket. Sista åren har det varit väldigt mycket krångel faktiskt.

– Det krävs så mycket för att det ska fungera och jag vill vara på den absolut nivån och där är jag inte, förklarar Jönsson.

På frågan vad de kommer sakna mest tittar de ännu en gång på varandra, blir där ett ögonblick, innan de både nämner sina landslagskollegor genom åren, alla ledare och gemenskapen kring mästerskap och tävlingar.

Något som Anna Haag inte kommer sakna är träningsmängden.

– Dubbla pass, säger hon och skrattar, det kommer jag inte sakna.

– Nu får jag köra dom när jag vill och inte för att jag måste.

I framtiden finns många goda ting.

Det finns nya debuter att se fram emot.

En typisk svensk sommarsemester är en av sakerna att se fram emot.

– Vi ska tävla lite i vår och gifta oss och prova på att ha semester mitt i sommaren. Men framför allt ska vi ta våren här nu och bara låta det här beslutet sjunka in.

– Vi älskar fortfarande att tävla och jag vill gärna hitta nya utmaningar, fortsätter Haag.

Innan meningen med det nya livet ska finnas och levas så väntar alltså deras sista världscuptävling.

Hemma i Dalarna, på skidstadion i Falun.

– Att stå på startlinjen, redo till max, med att chanser att vara bäst i världen, de tillfällena kommer inte igen.

– Man lär nog gå in i den här jätterutinen man har byggt upp under 15 år och bara gå in och göra det som vanligt, glida över mållinjen och sen vara nöjd, avslutar Emil Jönsson.

– Jag har lovat mig själv att jag ska njuta, fyller Anna Haag i.