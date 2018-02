Resultat: Så här gick det i Storviksskejten

D 0-8, 0,8 km:Maja Eriksson, Storviks IF, Elina Nilsson, Storviks IF, Tess Tuominen, Storviks IF, Iris Vuolle Westelius, Kungsgårdens SK, Max Ågren, Gävle SK,

H 0-8, 0,8 km:Erik Charoenrum Lundström, Kungsgårdens SK, Elliot Hesselgren Kemi, Högbo GIF, Loke Lindqvist, Stora Skedvi IK SOFF, Anton Pihlström, Högbo GIF, Elmer Sundin, Högbo GIF, Casper Westlin, Kungsgårdens SK, Måns Ågren, Gävle SK,

D 9-10, 1,5 km:1) Ida Björnmyr, Storviks IF, 08:52.6, 2) Ellie Sundin, Högbo GIF, 10:05.8,

H 9-10, 1,5 km:1) Kire Lindqvist, Stora Skedvi IK SOFF, 06:15.9, 2) Gustav Mattsson, Valbo AIF, 06:25.5, 3) Alfons Hesselgren Kemi, Högbo GIF, 08:18.5, 4) Wilgot Ekström, Hedesunda IF, 08:34.7, 5) Linus Engstrand, Hedesunda IF, 08:46.5, 6) Edvin Lindberg, Kungsgårdens SK, 09:46.1,

D 11-12, 2,5 km:1) Selma Partanen, Högbo GIF, 11:20.0, 2) Nora Nordlund, Falu IK Skidklubb, 11:40.0, 3) Ella Persson, Högbo GIF, 12:43.6, 4) Alice Westelius, Kungsgårdens SK, 14:28.7, 5) Sonja Westelius, Kungsgårdens SK, 14:31.3, 6) Stina Pihlström, Högbo GIF, 14:31.8,

H 11-12, 2,5 km:1) Malte Söderlund, Falu IK Skidklubb, 10:40.0, 2) David Wallin, Järbo IF, 11:10.0, 3) Alfred Ekström, Hedesunda IF, 18:08.7,

D 13-14, 2,5 km:1) Anna Backlund, Högbo GIF, 11:52.0, 2) Evelina Andersson, Järbo IF, 13:14.5,

H 13-14, 2,5 km:1) Kalle Sörling, Hedesunda IF, 10:29.1, 2) Simon Andersson Forsså, Högbo GIF, 10:29.5, 3) William Björklin, Högbo GIF, 11:04.7, 4) Sixten Partanen, Högbo GIF, 11:12.1, 5) Arvid Tunell, Högbo GIF, 12:57.6,

H 21-, 10,0 km:1) Johan Nordlund, Falu IK Skidklubb, 36:32.0, 2) Jakob Tapani, Sågmyra SK, 36:33.8, 3) Stefan Ekman, Strömsbergs IF, 37:47.8, 4) Mikael Söderlund, Falu IK Skidklubb, 39:59.4, 5) Simon Jonsson, Storviks IF, 41:34.4, 6) Sören Sundberg, Högbo GIF, 41:36.4, 7) Mikael Slotte, Envikens IF, 45:44.4, 8) Petter Hillborg, Gävle SK, 45:58.9, 9) Torsten Svärd, Gävle SK, 48:43.8,

H 17-20, 10,0 km:

H 15-16, 5,0 km:1) Kalle Georgsson, Högbo GIF, 18:37.6,

D 21-, 5,0 km:1) Linnea Svärd, Gävle SK, 26:19.0, 2) Matilda Funke Jansson, Tierps IF, 30:46.9, 3) Erika Svärd, Gävle SK, 39:28.4, 4) Malin Funke Jansson, Tierps IF, 42:11.4,

D 17-20, 5,0 km:1) Linn Tapani, Sågmyra SK, 20:12.1, 2) Elin Svärd, Gävle SK, 32:37.2,

D 15-16, 5,0 km:1) Josefin Lindström, Högbo GIF, 19:54.1, 2) Hannah Forsman, Valbo AIF, 22:18.5, 3) Sara Lundqvist, Ockelbo SK, 32:15.9,