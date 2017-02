Tre av fyra svenskor vidare till semifinal i VM-sprinten

Stina Nilsson var först ut av svenskorna i kvartsfinalerna, och gjorde det hon skulle göra.

Nilsson tog täten ut från stadion och fick sällskap av norskan Kathrine Harsem som kort senare tog över ledningen innan Stina Nilsson kunde glida om i den sista utförsåkningen, trots att det var trängt mellan tre åkare, för att behålla ledningen in i mål framför Harsem och Sophie Caldwell.

I kvartsfinal två var det sedan dags för Hanna Falk, som på förhand hamnat i en riktigt tuff kvartsfinal med Maiken Caspersen Falla, Sophie Caldwell, Laurien van der Graaff och Kikkan Randall. Falk var med i täten ut från stadion och var uppe i täten ett tag innan Caspersen Falla drog ifrån resten av fältet. Norskan var också först över mållinjen med Hanna Falk som tvåa i ett heat som var klart snabbare än det första.

Efter en svensklös kvartsfinal tre klev Anna Dyvik in i den fjärde av fem kvartsfinaler. Och precis som Stina Nilsson och Hanna Falk gick Dyvik upp i täten på väg ut från stadion och var sedan med allra längst fram men blev i sista stigningen passerad av Katja Visnar och Jessica Diggins. In på upploppet var det sedan ett samlat fält innan Diggins kunde dra ifrån och vinna komfortabelt. Samtidigt föll Dyvik tillbaka i fältet och var till slut sist in i mål.

– Det var jättekul, jag njöt verkligen i kvartsfinalen, men det var lite otur att jag inte gick vidare, säger Dyvik i SVT:s sändning.

Ida Ingemarsdotter tog plats i den femte och sista kvartsfinalen, där även tre norskor i form av Marit Björgen, Ingvild Flugstad Östberg och Heidi Weng fanns med. På väg in mot stigningen gick Ingemarsdotter upp i täten för att skaffa sig ett så pass bra utgångsläge som möjligt inför utförsåkningen in till stadion. Samtidigt låg norskorna alla på de tre sista platserna i heatet.

Ingemarsdotter gjorde sedan inga misstag och var först in på upploppet och var först över mållinjen, före Heidi Weng som tog sig upp genom fältet.