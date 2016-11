Peppe Femling bäste svensk när världscupåkarna saknades: "Jag är garanterat bättre än i fjol"

Läs också: Hanna Öberg och Jesper Nelin vinnare i Sverigepremiären

Under lördagens kortdistanstävling, med fyra skjutningar, placerade sig Femling som fyra i resultatlistan efter tre bom och stark åkning.

Under söndagen, när de fyra svenska åkare som redan blivit uttagna till världscuppremiären, saknades fortsatte han på samma spår och sköt tre bom under sprintens två skjutningar, men farten under skidorna var tillräcklig för att bli tvåa i tävlingen bakom Klemen Bauer, Slovenien.

– Det var lite slarvigt i skyttet och jag skulle haft någon bom mindre. Men åkmässigt var det snäpp upp från i går och det är kul att känna att det finns lite mer att ta av.

Finns det ännu mer att hämta eller har du prickat åkformen tidigt?

– Det hoppas jag inte. Jag står ju utanför landslaget, så det gäller att visa upp sig nu. Ambitionen är ju internationell åkning, men det krävs bättre skytte.

Hur står du dig jämfört med tidigare säsonger?

– Jag är garanterat bättre än i fjol. Jag hade en dålig säsong då vilket var tråkigt, men nu har testerna visat tydligt att jag är bättre än tidigare. Jag känner mig piggare och fräschare, så får jag till skyttet kan det bli mycket bättre än tidigare, säger Femling, som nu får invänta svar från landslagsledningen om han kan bli uttagen till världscup eller IBU-cup.

Elisabeth Högberg står, likt Femling, utanför landslaget och visade stark form på lördagen när hon gick i mål som fyra i konkurrens med världscupåkarna. Men under söndagen blev det en misslyckad dag på skjutvallen.

– Det var trist att börja med tre bom, men kan man hålla tre bom kan det ändå bli en bra tävling, säger Högberg, som sedan sköt fullt i stå men på fel bana.

– Jag har aldrig gjort det tidigare, men nu kan jag checka av det också. Det var "Hagge" (landslagstränaren Johan Hagström) som ropade "fel bana, fem bom" när jag var på väg ut, så jag fick åka 1,2 kilometer längre i dag.

Trots missen i söndagens tävling hoppas Högberg nu kunna knipa en av de två platser till världscuplaget som presenteras under början av kommande vecka.

– Jag satsar självklart på det. Nu gjorde jag inte så bra resultat i dag. Sedan beror det på hur mycket de lägger in tävlingarna jag gjorde i fjol. De tävlingarna gjorde jag bra. Åkningen är okej, ungefär som vid den här tiden i fjol. Jag har inte hört något, men jag hoppas att jag är med. Om jag är med vill jag åka också, säger Högberg.

Trupperna till vc-premiären i Östersund och IBU-cupen presenteras på onsdag.

