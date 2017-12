Adventskonsert i Skutskärs kyrka

Låt jubelsången stiga av J.O.Kullander var det stycke som inledde årets adventskonsert på söndagskvällen i en fullsatt Skutskärs kyrka. Under ledning av Anna-Stina Grönberg framförde Älvkören och manskören Älvkarlarna tillsammans med Skutskärs Musikkår under ledning av Per Walfridsson de stycken som hör advent till.

Efter en stämningsfull konsert som avslutades med Irving Berlins White Christmas kunde den nöjda publiken under fullmånens sken bege sig hemåt fylld av julens budskap

Text och foto: Kenneth Andersson