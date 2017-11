Årets Novemberflås har avgjorts

Till ljudet från ett blåsigt hav avgjordes på söndagen årets Novemberflås i orientering. Det var det trettiofemte årgången som gick av stapeln, denna gång vid kusten i Långsand. De åttio orienterarna gav sig i ut på de olika banorna i ett vackert väder men med något kyliga vindar från havet. De fyra olika banlängder som banläggaren från Valbos orienteringssektion bjöd på skapade för många en del bekymmer då kartan var framställd av dels laserdata och dels ekonomiska kartan och endast små bitar var rekognoserad till normal standard av orienteringskartor.

På den längsta banan som var 6,7 km segrade Patrik Svedberg från Gävle Ok. Lars Lindgren OK Ödmården var snabbast på 5,5 km och på de kortaste banorna segrade Katarina Glavocevic, Storviks IF och Nilla Enquist, OK Hammmaren

Text och foto: Kenneth Andersson