Paulina testar livet som student i Utrecht

Hur ser din bakgrund från Gävle ut?

– Jag föddes i Torsåker utanför Sandviken och flyttade till Gävle vid sex års ålder. Där började jag och min tvillingbror på Solängsskolans sexårsverksamhet. Jag gick ut nian på Engelska skolan och tog studenten från Vasaskolan 2013 där jag läste samhällsvetenskapligt program med internationell inriktning.

Har du alltid varit inne på att plugga media/kommunikation?

– Jag har alltid älskat att skildra historier, men inte riktigt hittat min form för det förrän nu. Jag har varit inne på alltifrån journalistik och opinionsbildning till modedesign och illustration. Min mamma är utbildad journalist och pappa var psykolog samt författare, så kommunikation har alltid funnits med mig. Sedan genomgår väl alla den där perioden där man tänker att jag ska absolut inte gå i mina föräldrars fotspår. För mig är kommunikation allt det jag brinner för; opinionsbildning, kreativitet och kanske mest av allt beteendevetenskap. En föreläsare sa en gång till min klass att kommunikatörer som är bra på mänskliga beteenden ofta blir framgångsrika i sina jobb. Jag tror att det ligger något i det.

Vad innebär din kandidatutbildning på Linköpings universitet?

– Grafisk Design och Kommunikation är en kandidatutbildning i Linköpings universitets regi förlagd på Campus Norrköping. Det är en kommunikationsutbildning med fokus på visuell kommunikation; layout, typografi och design. Programmet är tekniskt, trots att kommunikation egentligen är mer av en humanistisk disciplin. Vi får alltså göra mycket praktiskt samtidigt som vi lär oss teori. Det är en bra grund för den som vill jobba som kommunikatör eller reklamkreatör i dagens mediesamhälle.

Varför väljer man en utbytestermin utomlands, vad ger det och hur går man tillväga?

– Jag har länge velat bo utomlands, men inte vetat i vilken form. När jag läste på om möjligheterna för ett utbyte kändes det som ett smidigt sätt att få göra det. Efter drygt två år i Norrköping kände jag mig dessutom i behov av ett miljöombyte. Linköpings universitet har avtal med en rad olika partneruniversitet runtom i världen och Utrecht i Nederländerna är ett av dem. Jag är halvholländsk och har släkt i och omkring Amsterdam, så valet kändes självklart. Jag och en av mina närmaste klasskompisar Linnea hade tur och fick båda plats på University of Applied Sciences i Utrecht. Det är nog olika från universitet till universitet, men vi sökte programmet Internationell kommunikation och media i Utrecht via vårt hemuniversitet. I början kändes ansökningsprocessen krånglig, men vi fick mycket hjälp av utbyteskoordinatorerna på universitet. Utbytet vi är en del av är ett så kallat Erasmusprogram och finansieras av Europeiska kommissionen. Man kan välja att plugga på lärosäten som inte är en del av det avtal ens universitet ingår, men då får man ofta betala det mesta själv. Jag rekommenderar alla som har möjlighet att åka på ett utbyte att göra det. Det är otroligt utvecklande att byta miljö, lära känna människor med andra bakgrunder och att sätta sig in i nya system.

Vad vill du göra när utbildningen är klar? Jobbidéer? Framtidsutsikter?

– Vissa parametrar i mina framtidstankar är mer eller mindre permanenta; att jag vill jobba med kommunikation som utmanar destruktiva normer. Att lyfta kvinnor är ett ständigt underliggande driv. Just nu läser jag kurser i content marketing, vilket intresserar mig mycket. Det är lite av framtidens sätt att kommunicera värderingar och något jag vill fördjupa mig mer i. Andra parametrar i mina framtidsfunderingar är mer föränderliga. Jag gillar inte att planera alltför mycket, jag litar på framtiden.

Hur är det rent allmänt att plugga utomlands? Skillnader mot Sverige, och så vidare?

– Det är svårt att veta vad som är generella skillnader och vad som enbart är annorlunda på vårt universitet. Skolsystemet i Nederländerna är på många sätt likt det svenska vad gäller upplägg och administration. Däremot är jargongen annorlunda; holländare är i regel väldigt ärliga och raka. Det är lite skrämmande men också befriande. Ingen blir kränkt av uppriktighet här. I min klass har många studenter en rätt slapp inställning till undervisningen. Jag upplever att mina klasskompisar i Sverige är noga med att komma i tid, lämna in saker innan utsatt deadline och lyssna på den som har ordet. Den sortens respekt för överenskommelser verkar inte vara lika central här. På gott och ont!

Vad gör du på fritiden?

– På fritiden umgås vi med andra studenter, fikar på caféer längsmed kanalen, gör cykelutflykter, hänger med min holländska släkt i Amsterdam, bockar av diverse sevärdheter, provar det Holländska öl-sortimentet och klagar på att tiden här går alldeles för fort.

Paulinas beskrivning av staden Utrecht.

– Utrecht är en fantastisk studentstad och kan nog beskrivas som Nederländernas Uppsala eller Lund. Storleken, som påminner om ett mindre Göteborg, är ideal och på många sätt liknar stadspulsen Amsterdams. Känslan här är dock mer akademisk, studentikos och native än i Amsterdam – och betydligt mindre turistig. Det är en häftig blandning av hippa invånare, gammal arkitektur, ett modernt kulturliv och anrik historia här. Jag trodde inte att det var möjligt, men Utrecht är ännu mysigare, mer pittoreskt och trevligare än Amsterdam i mina ögon. Dessutom gör läget, som är så centralt det bara kan vara, att det är supersmidigt att ta sig till både Amsterdam, Rotterdam och Haag med tåg.

