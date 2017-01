Mossberg laddade med familjen – var planens gigant mot Finland: "Skönt att komma hem"

Kvällen före VM-premiären besökte majoriteten av det svenska landslaget Gavlerinken för att titta på SHL-matchen mellan Brynäs och Malmö.

Daniel Mossberg valde istället att spendera lite tid med familjen. SAIK-spelaren bor annars på hotellet med övriga lagkamrater, trots att VM spelas på hans hemmaplan.

– Lite speciellt blir det ju, men det är rätt skönt. I går var jag hemma en sväng när många andra var på hockey. Det är skönt att komma hem och hämta lite energi och träffa ungarna, säger han.

Den energin visade han på planen i VM-premiären mot Finland. SAIK-mittfältaren var drivande och aktiv i Sveriges spel och stod för några riktiga delikatesser.

– Det funkade bra tycker jag, kom in i det bra och jag fick ganska mycket speltid. "Löken" (Johan Löfstedt) fick kliva av, så det var ju synd om honom.

I vår betygsättning utser vi dig till Sveriges bästa spelare i dag, håller du med om det?

– Haha, det var snällt. Det vet jag väl inte, Erik Pettersson gör ju fantastiskt fina mål och sätter ett par straffar. Jag tycker att alla i laget gör en bra match. Sen om ni tycker att jag var bäst, ja det är väl kul att höra.

Sverige rivstartade från start och efter tio minuter hade man skaffat sig en 2–0-ledning efter mål av Erik Pettersson och Adam Gilljam. Och hade det inte varit för en storspelande Kimmo Kyllönen i Finlands mål så hade ledningen kunnat vara större redan då.

– Vi gör en bra match och gör det vi pratar om, vi har bra tryck i grejerna och bra fart på bollen. Vi spelar efter isen och vi spelar i luften. Vi ville gå ut och köra, det är hemmaplan och vi var jäkligt sugna på att spela i dag, säger Daniel Mossberg.

I första halvlek blev han dessutom målskytt, då han pricksköt in 5–0.

– Det var en bra träff, inte ofta man får en sån träff. Det är kul, framför allt när det är på hemmaplan.

Och i andra bjöd på du på ett riktigt fint förarbete till Erik Petterssons 7–2?

– Ja, det kändes bra. Jag fick vicka mig igenom lite och Erik kom fint på kanten där. Det var ett fint mål.

Sveriges nästa match i VM är på tisdag mot Kazakstan. Därefter väntar Ryssland på onsdag.

MATCHFAKTA – VM

Sverige–Finland 8–2 (5–1)

Målen: 1–0 (4) Erik Pettersson (Daniel Berlin), 2–0 (10) Adam Gilljam (Per Hellmyrs), 3–0 (24) Erik Pettersson, straff, 4–0 (28) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna, 5–0 (38) Daniel Mossberg (Patrik Nilsson), 5–1 (41) Markus Kumpuoja, 5–2 (56) Ville Aaltonen (Ilari Moisala), hörna, 6–2 (71) Erik Pettersson, straff, 7–2 (73) Erik Pettersson (Daniel Mossberg), 8–2 (74) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna,

Hörnor: 10–6 (6–4)

Utvisningar: Sverige 3x10, Finland 3x10.

Domare: Pontus Petersson.

Publik: 2 023.