Barrling ser slutet med F19-landslaget – på Papua Nya Guinea: "Jag lockas av att träna seniorer igen"

Jag träffar Calle Barrling av en slump på Kastvallen där han står och studerar division 1-mötet mellan Huge och Rimbo. Hans vana öga identifierar snabbt några spelare som han menar skulle kunna ta plats i allsvenskan framöver – bara de fick mer hjälp, mer träning, bättre faciliteter och stöttningsapparat.

Calle Barrlings första tränaruppdrag var faktiskt i Strömsbros allsvenska damlag i mitten på 80-talet, men sedan dess har det inte funnits något elitlag på damsidan i Gästrikland.

Så vi börjar där – på hemmaplan, och en fråga som engagerar honom.

– Vi har ju en historia av bra lagidrott här i distriktet, så varför har vi inte lyckats få elitfotboll på damsidan, frågar han sig. Går det i Kvarnsveden så går det här, men man behöver samla resurserna i en förening som klarar av det och just nu tror jag bara att det är Sandvikens IF eller Gefle IF. Niklas Spångberg gör ett fantastiskt jobb i SIF och Thomas Axlund likaså i GIF – jag gillar det jag ser och hör och jag hoppas att inte minst Gefle IF ser över möjligheterna till en elitsatsning på tjejsidan.

Du tror inte Huge, eller någon annan mindre klubb, klarar av det?

– Jag vet inte säkert, men jag tror att det är bara SIF och GIF som har de ekonomiska musklerna i dag, det är så det ser ut. Om inte Huge plötsligt skulle få en stor sponsor – för elitidrott kostar pengar. Jag skulle vilja att herrelitklubbarna öronmärkte en högre procentsats sponsorpengar till damfotboll, jag leker bara med tanken så får SIF och GIF ta upp den tråden om de vill. Då kommer tjejernas utvecklingsmöjligheter öka och fotbollen bli mer jämlik.

Finns talangerna i Gästrikland?

– Lovande spelare finns överallt, bara man har rätt glasögon på sig. Många här framför oss skulle med rätt förutsättningar kunna spela elitfotboll, se bara på engagemanget! Jag ser även explosiva spelare som kan utföra teknik i hög fart, det är viktiga egenskaper i dagens snabba spel och något vi alltid tittar efter.

Egentligen har vi skrivit alldeles för lite om den nu 63-årige Calle Barrling, vilket är lite märkligt när man tittar på vad han åstadkommit under sina tio år som förbundskapten för F19-landslaget.

Guld 2012, guld 2015 och nominerad till priset som världens främste damtränare i fjol vid Fifa-galan. Världens främste alltså.

Men han har nog ingenting emot det. Calle Barrling är inte tränaren som kastar sig mot strålkastarljuset. Vid flera tillfällen har han nämnts i samband med A-landslaget, och eftersom Pia Sundhages kontrakt går ut i januari börjar det bli dags igen. Sundhage har dock aviserat att hon gärna stannar över EM nästa sommar.

Vad säger Calle Barrling om han blir erbjuden jobbet efter Pia Sundhage?

– Kommer frågan nån gång får vi ta ställning till det då. Men finns det bra kvinnlig kompetens skulle jag leta där i första hand om jag var i förbundets kläder, och jag brukar framhålla min kollega i F19-landslaget Anneli Andersén. Men rent generellt, utan att svara ja eller nej på din fråga, så är jag alltid intresserad av nya utmaningar, inklusive klubblag, och det vore spännande med en ny grupp och nya individer.

Men du funderar på att göra något annat efter tio år?

– Jag har ju ett kontrakt som rullar på, och det är ju världens bästa jobb egentligen. Det jag kan sakna är att stå och rätta en backlinje varje kväll, den dagliga kontakten med ett lag och jag lockas av att träna seniorer igen. Tiden med IFK Gävles herrar när vi tog oss genom divisionerna och nästan upp i superettan, den var så otroligt spännande. Och även då hade vi ett riktigt bra ledarteam. Så jag kommer ha ett klubblag igen innan jag lägger ner, men det behöver vara på elitnivå.

– Men just nu är jag bara så oerhört fokuserad på det VM vi har framför oss, och jag är otroligt tacksam för de 60 dagar jag får om året med det här gänget.

U20-VM i november kan alltså vara sista resan för Calle Barrling som förbundskapten för det äldre flicklandslaget. Och den trippen går då till... Papua Nya Guinea, som räknas till ett av de länder med allra högst brottslighet i världen, där mord och rån sker dagligen i huvudstaden Port Moresby.

Man kan onekligen ifrågasätta lämpligheten i att lägga ett ungdomsmästerskap på en sån plats. Sverige låg bra till sedan Sydafrika dragit sig ur arrangemanget och räknade med att få det, men Papua Nya Guinea tilldelades mästerskapet två månader innan Sepp Blatter omvaldes som Fifas ordförande i fjol, bland annat med hjälp av Oceaniens röster. Presidenten för Oceaniens fotbollsförbund kommer från, just det, Papua Nya Guinea.

U20-VM spelas 13 november-3 december och Sverige möter Brasilien, Nordkorea och värdlandet i gruppspelet. Truppen blir i stort sett densamma som vann U19-EM i Israel i fjol, med Stina Blackstenius i spetsen.

– Rubrikordet här är "Annorlunda". Anneli har varit där och tittat och nationalarenan såg bra ut, men den andra var bara en grushög. Men det där fixar dom, man kan säga mycket om Fifa men de vet hur man ställer i ordning ett mästerskap. Men vi kommer ha en säkerhetskille med oss, det har vi inte haft förut, säger Calle Barrling.

Vilka har varit höjdpunkterna som förbundskapten?

– Det är ju gulden såklart. Det är en euforisk glädje när man står där med medaljen, men det visar också vilken bra verksamhet vi har ute i landet och distrikten. Våra ungdomslandslag, både på pojk- och flicksidan, går i princip till mästerskap varje år och jag skulle vilja påstå att vi aldrig haft det bättre ställt med talanger i svensk fotboll.

Efter en halvlek på Kastvallen måste Calle Barrling kila. Han hade kunnat prata mycket mer om gruppdynamik, spelarutveckling och svensk fotbolls framtid. Men det tar vi en annan gång.

Calle Barrlings tränarkarriär

Strömsbro IF (D) 1985-86

Gävle GIK (M) 1987-89

Högbo AIK (M) 1991-92

IFK Gävle (M) 1993-97

Sedan 1998 verksam i Svenska fotbollförbundet, från 2002 på heltid som riksinstruktör för spelare och ledare.

F19-landslaget 2005-?