Så betygsätts de svenska spelarna efter förlusten mot Chile – de var bäst i Sverige

Spelarbetyg (betyg 1-6):

Kristoffer Nordfeldt 3

Mikael Lustig (ut 81) 3

Victor Nilsson Lindelöf 4

Andreas Granqvist 4

Martin Olsson 3

Viktor Claesson 3

Sebastian Larsson (ut 78) 3

Gustav Svensson 3

Emil Forsberg (ut 79) 4

Marcus Berg 3

Ola Toivonen 4

Avbytare: Oscar Hiljemark (in 78), Ken Sema (in 79) och Johan Larsson (in 81) spelade för lite för att betygsättas.

Betygsförklaring: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=lysande.

