Uppgifter: Östersund köper loss GIF-målvakten Andreas Andersson

Andersson tillhör Gefle IF, men lånades ut till ÖFK under den gångna säsongen och gjorde ett bra jobb som andremålvakt i klubben. Och nu verkar det alltså bli mer allsvenskt spel under 2018.

Sajten Fotbollstransfers.com skriver att klubbarna är överens om en permanent övergång och att affären väntas bli officiell den närmsta tiden.

Den 26-årige målvakten har tidigare spelat i bland annat Elfsborg, Sirius och Ljungskile. Han mäter 192 centimeter och väger 88 kilo.

