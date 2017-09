Här är segrarna och medaljörerna i DM på 5 000 meter

DM och veteran-DM på 5 000 m avgjordes i måndags kväll på Gunder Häggstadion.

På damsidan sprang Viktoria Norberg hem segern på 18.47,81. Tvåa var Sofie Högberg, Hemlingby och trea Nadine Lindgren-Wall, Ockelbo, trea.

På herrsidan var Joakim Lantz, Ockelbo, starkast och vann på 15.14,92, medan Elov Olsson höll undan på andra plats före Anders Dahl, Högbo.

DM och veteran-DM, 5 000 m

Damer: 1) Viktoria Norberg, Hofors, 18.47,81, 2) Sofie Högberg, Hemlingby (K35), 19.16,42, 3) Nadine Lindgren-Wall (K40), Ockelbo, 20.19,70, 4) Viveka Lindberg, Hemlingby (K50), 22.14,15, 5) Ann-Britt Nilseng, do (K55), 22.23,15.

Herrar: 1) Joakim Lantz, Ockelbo, 15.14,92, 2) Elov Olsson, do, 16.01,02, 3) Anders Dahl, Högbo AIK (M50) 16.13,17, 4) Alexander Lindskog, Hemlingby, 17.37,51, 5) Albin Bogren, do (M35), 17.45,68, 6) Mounir Touzani, do (M45), 17.57,97, 7) Göran Lindqvist, do (M60), 19.26,74, 8) Simon Bergroth, do, 19.47,51, 9) Hans Qvarnström, Ockelbo (M50), 20.50,69, 10) Kjell Björk, Hemlingby (M70), 21.18,73, 11) Lennart Jansson, do (M50), 21.21,87, 12) Anders Helin, Ockelbo (M55), 22.05, 13) Micke Rönnlud, Ockelbo (M50); 23.00,25, 14) Ragnar Oscarsson, Hemlingby (M60), 23.51,06, 15) Jan Rosenqvist, do (M50), 25.42,88, 16) Tony Henning, do (M45), 28.00,79.