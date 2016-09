Norberg snabbaste dam i terräng-DM

Viktoria Norberg, Hofors, vässade formen inför Lidingöloppet genom att springa hem terräng-DM i lördags.

Viktoria vann damernas 8 km med 48 sekunder före Nadine Lindgren Wall, Ockelbo.

På herrsidan vann Anders Hallberg 8 km före klubbkompisen Mounir Touzani med Anders Holmkvist, Hofors, på tredje plats.

12 km-loppet vanns av Anders Dahl, som var 45 sekunder före Magnus Lindberg, Ockelbo.

Kvinnor, 8 km: 1) Viktoria Norberg, Hofors, 32.49,9, 2) Nadine Lindgren Wall (K40), Ockelbo, 33.37,6, 3) Sofie Högberg (K35), Hemlingby, 34.43,1, 4) Viveka Lindberg (K50), Hemlingby, 35.25,5, 5) Maria Larsson (K40), do, 35.47,9, 6) Sara Björklund (K40), do, 38.20,2, 7) Anna Berggren (K40), do, 38.50,7, 8) Titti Fältström (K55), Ockelbo, 40.11,5, 9) Gunilla Juthback (K70), Hemlingby, 45.28,8.

Herrar, 8 km: 1) Anders Hallberg (M35), Hemlingby, 29.12,5, 2) Mounir Touzani (M45), do, 30.31,7, 3) Anders Holmkvist (M40), Hofors, 31.31,3, 4) Göran Lindqvist (M55), Hemlingby, 32.27,0, 5) Janne Johansson (M50), Högbo GIF, 35.03,6, 6) Martin Myhrberg (M50), Ockelbo, 38.57,5, 7) Ragnar Oscarsson (M60), Hemlingby, 40.42,3, 8) Micke Rönnlund (M50), Ockelbo, 51.01,0, 9) Per Wennberg (M70), Hemlingby, 55.58,6.

Herrar, 12 km: 1) Anders Dahl, Högbo AIK, 37.58,3, 2) Magnus Lindberg, Ockelbo, 38.43,0, 3) Pär Uggla, Högbo GIF, 40.51,7, 4) Henrik Mattsson, Valbo, 44.20,3.