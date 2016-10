RESULTAT: Valbo Night Trail Race

10 km, damer: 1) Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, 42,06, 2) Pernilla Eriksson, Gävle OK, 51,42, 3) Ellen Skoog, Hammaren, 52,48, 4) Ingrid Eriksson, Årsunda, 1.04,48.

10 km, herrar: 1) Lars Jansson, Gävle OK, 40,46, 2) Andreas Sandgren, Hofors, 44,24, 3) Linus Moberg, do, 46,25, 4) Kristoffer Björkman, 46,45, 5) David Björk, Valbo AIF, 47,09, 6) Lars Lindgren, Norrham, 47,37, 7) Erik Nordlander, Högbo GIF, 47,51, 8) Jonatan Söderberg, Gävle OK, 48,20, 9) Emil Andersson, Högbo GIF, 50,16, 10) Kalle Johansson, Hammaren, 51,18, 11) Viktor Danielsson, Högbo GIF, 51,18, 12) Stisse Åberg, Hemlingby, 52,45, 13) Michael Skog, Sandviken, 52,52, 14) Niklas Nylander, Valbo AIF, 53,14, 15) Johan Björkman, 53,25, 16) Thomas Östblom, Åsbyggeby, 53,27, 17) Björn Johansson, Gävle, 55,40, 18) Henrik Blom, Gävle, 55,47, 19) Stefan Lindberg, 59,00, 20) Niclas Kronvall, Valbo, 59,19.

5,6 km, damer: 1) Anneli Andersson, Ockelbo SK, 26,26, 2) Elivira Silver, Gävle OK, 26,45, 3) Anna Berggren, do, 29,09, 4) Linnea Persson, Valbo AIF, 36,45, 5) Gun Larsson, 38,25, 6) ida Rudnäs, 39m23, 7) Sanna Tille, Valbo AIF, 40,58, 8) Alva Nylander, do, 41,06, 9) Inga-Lill Schrevelius, Hemlingby, 41,20, 10) Eva-Lena Björk, Sandviken, 41,39.

5,6 km, herrar: 1) Elias Danielsson, Hammaren, 23,57, 2) Mathias Danielsson, do, 23,57, 3) Magnus Hagelin, Ockelbo SK, 26,03, 4) Anton Mäkinen, Högbo, 26,17, 5) Emil Mårtensson, 28,45, 6) Hugo Höglund, Ockelbo, 32,01, 7) Anders Lundin, Valbo, 33,08, 8) Rasmus Söderberg, Gävle OK, 34,55.

3 km, damer: 1) Tyra Forsberg, Valbo AIF, 14,17, 2) Sara Lundqvist, Ockelbo SK, 17,22, 3) Judith Forsberg, Valbo AIF, 17,25, 4) Viola Forsberg, Valbo AIF, 23,07.

3 km, herrar: 1) Isak Berggren, Gävle OK, 15,47, 2) Niklas Mähler Blom, Valbo AIF, 17,34.