Två nya klubbrekord för Gefle IF på Hammarbyspelen

Den årliga stortävlingen Hammarbyspelen har avgjorts i Sätrahallen i Stockholm under helgen. Tävlingarna startade som vanligt på fredagskvällen och där hade Gefle IF en intressant start i F15 vikt i form av Irma Karamehmedovic. Irma gick in i ringen och slängde iväg redskapet hela 11,71 i sin första tävling i grenen. Det räckte ända till en bronsmedalj, skönt för Irma som har haft det lite kämpigt med en rygg som strulat senaste tiden. Detta placerar henne på topp 10 i Sverigestatistiken.

P17 längd blev en spännande tävling där Gefles Moi Wirunpan (P16) slog till redan i den andra omgången. När resultatet 6,20 kom upp på tavlan så var det en glad kille som kunde konstatera att han slagit nytt personligt rekord. Det blev en centimetersstrid som slutade med silver för Moisom för övrigt hade några väldigt långa övertramp. Moi blir spännande att följa på vinterns kommande ungdoms-SM.

Louise Ekman kom till start i kvinnor höjd och genom felfri hoppning till och med 1,71 så blev det guld för Louise.

Under den andra dagen genomfördes P14 60m och där var Ishak Sadek i hetluften. Ishak har haft det trögt hittills denna säsong men nu släppte det ordentligt. Redan i försöken blev det klart personligt rekord med 7.83 och det skulle komma ännu mer i finalen. Ishak fick en otroligt bra start och hade ledningen länge. Med några meter kvar föll han tillbaka lite och blev passerad av Tyresös Victor Wall. Tiden för Ishak var så bra som 7.71 och det innebar nytt klubbrekord i P14 och silvermedalj för Ishak.

Hannes Hejdebäck (P17) har gjort sig ett intressant namn på 1500m. Hannes har tränat friidrott i mindre än ett år i Gefle IF. Nu gjorde han ett fantastiskt fint lopp och segrade i Hammarbyspelen. 4.22.19 blev segertiden för Hannes som kämpade med mjölksyran på upploppet efter en mäktig sista 400m.

Den sista dagen blev en helt fantastisk dag för Gefle IF. Klara Nolemo (F16) har inlett säsongen skapligt utifrån sina förutsättningar. Med en krånglande fot har inte resultaten blivit som hon hoppats, fram tills den här sista dagen på Hammarbyspelen i F17 höjd. Efter ett makalöst hopp på 1,66 som var nytt personbästa avgjorde hon sedan guldstriden på 1,69 och kunde inte hålla tillbaka tårarna.

Men det räckte inte för Klara – det fanns mer att ge. Hon begärde upp ribban på drömgränsen 1,70. Ingen kunde väl tro att det skulle gå vägen efter en sådan urladdning, men hon tog sig samman och satte det i andra försöket. Helt otrolig stämning och Klara sprudlade av glädje. Hon är nu delad Sverigeetta i F16 tillsammans med Lovisa Lindholm, Linköping.

En som blev lite extra taggad efter att ha sett Klaras finahoppning var Natthaphon Muanngoen (P15). Natthaphon har haft en fantastisk inomhussäsong hittills. Det har blivit nytt personligt rekord samtliga tävlingar och då har han höjt innerekordet från 1,66 till 1,80 på fyra tävlingar.

Ribban lades upp på 1,79 och Natthaphon tog först i tredje försöket men sen på 1,82 visade han vilken kapacitet han besitter. Nytt pers. igen och ribban höjdes till 1,85. Då hade övriga konkurrenter rivit ut sig så han var ensam kvar i tävlingen i sin klass och guldet var redan klart. Han klappade igång publiken och klarade för nytt klubbrekord i P15. Han är nu klar Sverigeetta i grenen och det blir ett spännande ungdoms-SM i Uppsala att vänta första helgen i mars.

Avslutningsvis skall det nämnas att Thilde Berglund (F14) är på gång nu. Efter ett jättefint häcklopp i försöken med nytt pers 10.22 tog hon sig till final och blev där 6:a. Thilde lyckades även bra i längd där hon med 4,42 tog en fin 4:e plats i det stora startfältet.