Förre SIF-spelaren förstärker SAIK i futsalcup

Seniordelen av Göransson cup har haft många namn och upplägg genom åren, men nu är det futsal med handbollsmål som gäller och Sandvikens IF och SAIK delar på arrangemanget.

De bästa lagen lagen i distriktet; som Gefle IF, Sandvikens IF, Valbo FF och Strömsberg saknas, och i stället är det Hofors och Sätra från trean som ligger högst i seriesystemet bland de 15 herrlag (för det är bara herrlag) som deltar.

Ute- och innefotboll är två skilda väsen, men fjolårsvinnaren Sätra får ändå bära det tyngsta favoritskapet men SAIK, som ställer upp med två lag, kanske ska bli allra mest intressant att följa med tanke på de starka namn som förstärkt truppen.

Jack Sharples och Daniel Thelén har försvunnit, men i gengäld har SAIK fått fina nyförvärv i Hampus Grip från Järbo och Sheriff Abdi från SIF bland många andra. Dessutom spelar Tobias Wanke, som är tillbaka i Sandviken igen, cupen för SAIK.

– Han har bott i Stockholm, men hittar han ett jobb så blir han nog kvar och spelar för oss i fyran, säger Eldar Abdulic som är ny tränare i SAIK den här säsongen.

Abdulic tror framför allt att Sätra blir svåra att tas med, men även lag som Torsåker, Järbo och Hofors.

Sandviken futsal cup

Grupp A:

Hofors AIF, Järbo IF, Ockelbo IF, Sandarne IF, SIF U17

Grupp B:

Forsbacka IK, Hedesunda IF, IK Sätra, SAIK 2, Stensätra IF

Grupp C:

Årsunda IF, Helges IF, SAIK 1, SIF International, Torsåkers IF

Turneringen startar 17.00 på fredagskvällen, slutspelet startar 15.00 på lördagen och pågår hela kvällen.