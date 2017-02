Jennevret spelar stabil golf i Egypten

Efter tre under par efter nio hål gjorde han sin första bogey för dagen på det 14:e hålet för att direkt svara med två birdies i följd. Men sen tvingades han till dubbelbogey på näst sist hålet – par 5, där han i normala fall vill ladda för birdie. Därmed blev det två slag under par för ronden och ett skapligt avancemang från 20:e till 13:e plats med sammanlagt fyra slag under banans par.

På sin andra rond hade Daniel en bogey och tre birdies och gick två under banans par, medan det första varvet var betydligt svajigare. Då varvade han birdies med ett par dubbelbogeys men landade ändå på par.

Den sista ronden spelas på fredagen. Totalt sett har Daniel Jennevret så här långt gjort en bra inledning på säsongen.

Alps Tour fortsätter med ytterligare några tävlingar i Egypten innan det golfande sällskapet beger sig till Europa för tävlingar i Spanien, Frankrike och Italien.