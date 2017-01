Veckans innebandylista – med en riktig målorgie

Veckans målorgie: När Forsbacka IK 2 mötte Valbo AIF 2 i division fem slutade det med en riktig målorgie. Bortalaget vann till slut med 18–14 efter periodsiffrorna 5–7, 6–6 och 3–5. Redan efter 15 sekunder tog Forsbacka ledning genom Sebastian Olsson. Men innan den första minuten var spelad var ledningen kvitterad.

Veckans yngste målskytt: Finner vi i ovanstående match. Blott 13–årige Albin Norin från Forsbacka bidrog med ett mål och en assist i den matchen.

Veckans målskytt: Södra Tolvfors IF 2 förlorade bortamatchen mot Gluggens IF 2 med 13–9 i division fem. Men det var knappast lagkapten Eric Stefanssons fel. Han svarade för 5 av lagets nio mål och assisterade dessutom till ett sjätte.

Veckans målskyttar: I division fyra besegrade Forsbacka IK dalalaget Spraxkya SK med 22–7. Periodsiffrorna skrevs till 8–2, 3–2 och 11–3. Forsbacka spred ut de tjugotvå målen över hela tio olika målskyttar.

Veckans effektivaste lag: IK Sätra sköt bara 36 skott mot Valbo AIF i divison tre. Men det räckte gott då precisionen var minst sagt bra. Man vann nämligen matchen med 21–5.

Veckans tunnaste trupp: Storviks SK fick bara ihop tio spelare till bortamötet mot Alunda IBF. Det brukar inte räcka i division 2. Det gjorde det inte heller för Storvik som föll med 16–4. Tredje perioden bev den tuffaste. Den vann hemmalaget med 9–3.

Veckans smäll: I damernas division två smällde det till rejält när tabelltrean Sandvikens AIK mötte tabellfyran Furuviks FF. Trots att lagen ligger intill varandra i tabellen var skillnaden i matchen stor. Sandviken vann med hela 15–3. Det stod 13–0 innan Furuvik fick sitt första mål.

Veckans division 1-koll: I damernas division 1 spelar tre lag från Gästrikland. Hofors IBK finner vi på femte plats i tabellen placeringen före Gävle GIK. Storviks IF ligger elva. I helgen förlorade Hofors hemma mot Krylbo AIS med 4–5. Gävle mötte Storvik hemma och vann med 10–6.

I herrarnas divison 1 förlorade Sandvikens AIK med 8–5 på hemmaplan. Tabelljumbon Strömsbro IF föll hemma mot Hagunda IF med 4–7. Tabelltrean IBK Runsten vände bortamötet mot IBF Falun U och vann i förlängningen med 6–5. John Rundberg blev matchhjälte 2.25 in i förlängningen.