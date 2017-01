Veckans innebandylista – nu med division 1–kollen

Veckans sjupoängare: Hela fyra spelare lyckades med bedriften att göra sju poäng för sina lag. När Sandvikens AIK på bortaplan besegrade Envikens IF i division 2 med 17–2 gjorde Sara Andersson och Maja Johannesson sju poäng vardera. I division 5 klarade Ronnie Schröder och Linus Eriksson av samma sak när Valbo AIF2 vann mot Anderbergs IBK med 12–6.

Veckans matchhjälte: Efter att Strömsbro IF2 haft ledningen med 6–2 inför den tredje perioden hemma mot Gluggens IF2 i division 5 vände bortalaget matchen och vann till slut med 8–7. Nawzad Palani reducerade till 5–7 och 6–7 innan han med tjugo sekunder kvar avgjorde matchen till Gluggens fördel.

Veckans snabbaste mål: Den tredje perioden hade knappt hunnit starta innan Robin Mattsson satte 10–6 målet i Södra Tolvfors IF:s hemmamatch mot Valbo AIF i division fyra. Matchuret stod då på tre sekunder. Matchen slutade sedan 11–7.

Veckans poängräddare I: Jacob Sandström blev poängräddare när han för sitt Skutskärs IBK kvitterade SK Vides 6–5 ledning i division 2. Fem minuter in i den tredje perioden satte Jacob periodens enda mål som gav gästande Skutskär en poäng.

Veckans poängräddare II: När Furuviks FF mötte IBF Ludvika i division 2 på bortaplan vände man underläge med två mål till 6–6 mycket tack vare Ellen Green. Med tre mål räddade hon en poäng till tabellfyran Furuvik.

Veckans division 1-koll: I herrettan klarade Sandvikens AIK 3–3 borta mot Bele Barkarby IF. Kvitteringsmålet kom med 24 sekunder kvar. IBK Runsten vann borta med 9–3 mot Åkersberga IBF medan Strömsbro IF föll med 13–7 på bortaplan mot Rosersberga IF.

I damernas division 1 spelade de tre gästrikelagen mot lag från Dalarna. Det blev tre knappa förluster. Storviks IF föll med 7–8 hemma mot IBF Borlänge. Detta trots att 15–åriga Lovisa Åström svarade för sex poäng. Gävle GIK föll med 5–4 borta mot Krylbo AIS. Ida Käll reducerade till 5–4 efter 1.41 i den sista perioden. Men närmare poäng än så kom GGIK aldrig. Förlust på bortaplan även för Hofors IBK. IBF Falun blev för svåra och vann med 4–2 efter en mållös tredje period.