Veckans innebandylista – nu med division 1–kollen

Veckans poängplockare: Tom Parneborg och Andreas Ahlström delar på den titeln efter att ha gjort sju mål och en assist. Parneborg i division 5 för sitt Andersbergs IBK och Ahlström en division högre upp för Hofors IBK.

Veckans spurt: I division 2 svarade Skutskärs IBK för en mäktig slutspurt i matchen mot Insjöns BK. Efter att lagen följts åt hela vägen i målproduktionen tryckte Skutskär gasen i botten i den sista perioden och gick från 7–7 till seger 11–7.

Veckans kanonstart: Valbo AIF kom ut starkt i bortamötet mot Krylbo AIF i division 3. Det var 2–0 redan efter 37 sekunder och när den första perioden var över hade Valbo ledningen med 6–1. Matchen slutade sedan 9–5 till Valbo efter periodsiffrorna 6–1, 0–1 och 3–3.

Veckans två ovärdeliga: Lovisa Åström och Malin Svedberg öser in poäng för Storviks IF i division 1. Senast blev det fyra mål vardera och tillsammans svarade de för 5 assistpoäng när det blev hemmaseger mot Arlanda IBK med 12–4. I skytteligan ligger de på femte och sjätteplats. Trots det återfinns Storviks IF på tionde plats och riskerar kval eller till och med nedflyttning.

Veckans avgörande sekunder: Hofors IBK förlorade på bortaplan mot IBF Borlänge med 6–2 i division 1. Hemmalagets ryck kom i den tredje perioden då man gjorde tre mål på 16 sekunder och gick från 1–1 till 4-1. Efter det var Hofors ett slaget lag. Sandra Olofsson inledde målskyttet och Elin Nordström avslutade det, men därimellan kom 6 mål för Borlänge.

Veckans dubblering: IBK Runsten spelade två matcher på två dagar i herrettan. Båda vanns med 7–4. Först bortabesegrade man Sandvikens AIK och sedan Strömsbro If hemma med samma siffror.

Veckans matchhjälte: Mer hjälte än vad André Sundström var i matchen mellan Strömsbro IF och Gottsunda IBF går det inte att bli. Matchen i division 1 slutade med hemmaseger med 5–4 efter förlängning. Sundström gjorde det avgörande målet. Men han gjorde även de övriga fyra målen under ordinarie tid för tabelljumbon Strömsbro. Kanske skulle man egentligen skriva André Sundström–Gottsunda IBF 5–4.