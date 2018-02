Adams OS-snackisar – allt du behöver veta om Tre Kronor och Damkronorna

Nu startar äntligen OS.

Hockeypuls Adam Johansson är på plats i Sydkorea för att följa Tre Kronor och Damkronorna.

Här kommer du få dagliga uppdateringar om vad som händer i våra hockeylandslag.

Torsdag 8 februari: Toppmoderna toaletter och välkomsthälsning till Tre Kronor

Jamen, då kör vi i gång! Jag tror inte att jag behöver förklara premisserna med den här "bloggen" (finns bloggar ens längre?). Kort och gott kommer ni få allt, och förhoppningsvis lite till, om Tre Kronor och Damkronorna här. Jag kanske även kommer bjuda på lite personliga matuppdateringar, hotellbetyg och OS-reflektioner. Det får ni bara ta, känner jag.

Min OS-resa startade i tisdags när jag och kollega Sanna Svanebo lyfte från Arlanda. Två dagar senare har vi hunnit bocka av en mellanlandning i Amsterdam, tre timmars letande och bussresande för att oss till vårt hotell nära flygplatsen i Incheon och en incheckning på Hotel June. Ett hotell som vi verkar ha bott på själva. Inte en människa syntes till i lobbyn eller hotellets restaurang där vi käkat middag och frukost. Med tanke på maten vi fick känns det inte särskilt konstigt att den restaurangen inte var särskilt välbesökt...

Men rummen hade i alla fall toppmoderna toaletter. Ni vet de där som sprutar vatten upp i... ja, ni fattar.

I dag har jag och Sanna sagt hejdå. Nästa gång vi ses är när planet lyfter från Incheon, 26 februari. Så blir det när jag bor vid kusten och bevakar hockey och curling. Sanna har fokus på skidsporterna, som avgörs i bergen, någon timme från kusten.

Sanna är redan på plats i OS-byn. Jag blir kvar i Incheon några dagar, till söndag. Tre Kronor OS-laddar nämligen här. De landade i Sydkorea under torsdag förmiddag (sydkoreansk tid) och ska köra ett-två träningspass per dag från och med nu. Sedan är det OS-genrep mot Kanada 12 februari.

Så det blir en hel del Tre Kronor-fokus kommande dagar. Även om ni så klart kommer få senaste nytt från Damkronorna också. De premiärspelar ju på lördag mot Japan.

Rikard Grönborg och landslagsledningen ville väcka sina gubbar direkt efter landningen i Sydkorea, så spelarna skickades ut på ett ispass i dag. En lättare träning.

Känslan var god, tycker jag. Spelarna var taggade och jag pratade med en del, som knappt kunde vänta till OS-premiären mot Norge om en vecka.

Simon Bertilsson hade lärt sig vad den koreanska valutan är (won, om någon undrar). Anton Lander var glad över att inte ha behövt packa kläder. Han hade med sig det viktiga i alla fall – snus, mobilladdare och pass. Mer behöver egentligen inte Tre Kronor då hela Sveriges OS-trupp sponsras av HM.

Rikard Grönborg var samlad och lugn, som han alltid är. Han har odlat ett mäktigt skägg senaste året också. Respektingivande.

Annars har dagens stora snackisar varit Dick Axelsson-Leif Boork-gate och att Sverige flög ekonomiklass hit till Sydkorea. Småstormar i vattenglas, med andra ord.

I morgon (fredag) väntar dubbla träningar, förmiddag och eftermiddag, för Tre Kronor. Jag är där, hänger utanför omklädningsrummet, och samlar på mig grejer som publiceras på Hockeypuls sajt och i appen. Häng där! Lovar att det är värt det, om ni vill följa Tre Kronor och Damkronorna under OS.

Slänger in en liten matupdate också. Jag jobbar skalan 0-35 (fråga inte varför).

Frukost: Pommes, stekt ägg, minikorvar, rostat bröd.

Lunch: Sydkoreansk buffé med jordgubbssushi (jag vet, s-j-u-k-t).

Middag: Någon sydkoreansk risrätt med diverse tillbehör.

Betyg: 27. Frukosten trött, lunchen finfin, middagen bra.

Over and out. Ses i blöggen i morgon.

