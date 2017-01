Brynässpelare uttagen till landslagsturnering

Magnus Hävelid, huvudcoach för Sveriges Team 16, är den som har tagit ut den trupp som ska få matchas mot mot Finland, Ryssland och Tjeckien.

Turneringen spelas i Veliky Novgorod, Ryssland mellan den nionde och elfte februari.

Hela truppen

Målvakter Hugo Alnefelt, AIK, William Josbrandt, Luleå HF.

Backar Albert Lyckåsen, Bålsta HC, Alexander Popovic, MODO Hockey, Alexander Lundqvist, Leksands IF, Victor Söderström, Brynäs IF, Tobias Björnfot, Djurgårdens IF, Emil Malysjev, HV71, Ludvig Hedström, Djurgårdens IF.

Forwards Lucas Feuk, Södertälje SK, Arvid Costmar, Linköping HC, Noel Gunler, Luleå HF, Simon Holmström, HV71, Lucas Raymond, Frölunda HC, Joel Wahlgren, Kramfors-Alliansen, Oscar Bjerselius, Djurgårdens IF, William Persson, Skellefteå AIK, Max Wahlgren, Kramfors-Alliansen, Eric Juhlin, VIK Västerås HK, Albin Grewe, Djurgårdens IF, Simon Andersson, MODO Hockey, Albin Sundsvik, SDE HF.