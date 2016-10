Mycket värme mitt i sorgen: "Jag är så imponerad av de egenskaper pappa hade"

På söndagsförmiddagen somnade Wille Löfqvist in på korttidsboendet på Gävle Strand och under måndagen har Berith, Robert och Tommie försökt samla tankar samtidigt som kondoleanserna och deltagandet strömmat in.

– Jag hade aldrig kunnat ana att så många skulle bry sig. Han var verkligen omtyckt. Men vi pratade aldrig riktigt om det här hemma. Och vi pratade aldrig om hockey. Han tyckte nog inte att det var så märkvärdigt alltihop, säger Berith.

De träffades när de var unga, hon var 14 och han var 15 och sedan dess höll dom ihop. "1967 hände allt" som Berith säger, de gifte sig i Hille kyrka och sonen Robert föddes.

– Då hade Wille match i Mora. Datumet var egentligen satt till 28:e december men du kom redan 17:e november, säger Berith och tittar på Robert som sitter intill.

Mittemot, och bredvid mig i soffan som var Willes favorit, sitter Tommie som föddes 1971 – då var Wille med men fick ett nervöst skrattanfall och fick lämna rummet. Tommie flyttade nyligen hem från USA, där han bott med sin familj i några år.

– Vi hade redan haft tankar på att återvända, och det var faktiskt pappa som sådde det fröet genom att skicka en annons på ett ledigt jobb till mig redan innan han blev sjuk. Det var viktigt för mig att han inte kände att vi gjorde det för hans skull, och jag tog tidigt det snacket med honom. Visst påverkade det på det sättet att vi kom hem snabbare än vi tänkt, men jag tror han accepterade det jag sa.

Wille Löfqvist blev alltmer märkt av sin sjukdom under sin sista tid – men det är hans sätt att hantera det som vi pratar mest om.

– Varje gång något blev sämre så hittade han alltid ett nytt sätt att försöka komma runt det. När han tappade synen på ena ögat sa han "du Robert, jag har märkt att jag puttar bättre när jag ser med bara ett öga. Man skulle ha blundat hela karriären", säger Robert.

– Och när han förlorade synen helt, då började han följa Brynäs matcher via radio, säger Tommie.

– Det som värmer mest nu är sättet han hela tiden underlättade för mig under hela sjukdomstiden. Vi var ute och gick tillsammans för ett tag sedan och min bil stod parkerad på gatan här utanför, och han var tvungen att gå hela vägen fram och böja sig ned för att kunna se nummerskylten. Jag tyckte det var hemskt att se pappa så – och då säger han plötsligt "Jaha...det där var en bil det!". Det gick inte att låta bli att skratta.

– Jag är så imponerad av de egenskaper pappa hade, för jag vet nästan säkert att jag inte skulle klara av att vara lika själv.

Det blir tomt nu, men familjen Löfqvist har skapat ännu starkare band under Willes sjukdom.

– Pappa var ju väldigt mån om att ha familjen nära han också. Han gillade ju inte att resa, så när mamma åkte iväg med några väninnor nån gång kunde han bjuda över oss. Det slutade alltid med att vi satt här bredvid och var tysta medan pappa tittade på TV. Han var inte så sugen på att prata, han ville bara ha oss där, säger Tommie.

Under senaste året blev promenaderna med grannen Roger också viktiga, de som alltid slutade med en varsin öl på altanen.

– Han kom hit och tog med sig Wille prick klockan 15 i stort sett varje dag. Det blir tomt för honom också nu, säger Berith.

Willes sista dagar var jobbiga, men präglas även av värme.

– Vi vill att du skriver att omhändertagandet på Gävle Strand var helt fantastiskt.

Nästa år skulle Berith och Wille ha firat 50-årig bröllopsdag och Wille skulle fyllt 70.

Det är klart att det är ledsamt på Strömgatan 12 i Strömsbro, men det slutar nästan hela tiden med att vi pratar om saker som får oss att le en liten smula.

Det var så han påverkade folk, Wille, och så fortsätter det att vara.