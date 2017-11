Lundblad laddad inför säsongens första tävling: "Ska bli skönt att se var man står"

Den 11-12 november är de första FIS tävlingarna igång i Österikiska Kaprun och 9 december startar världscupen i Ruka Finland.

Frida har haft en bra träningssäsong med bland annat nio veckors snöträning totalt. Försäsongsträningen har gått bra och mycket av tiden har gått åt att träna in ett nytt trick, en så kallad D-spin (lutad volt med sidskruv). Fridas förhoppningar är att kunna tävla med tricket i vinter. Förra veckan hann Frida att göra en del vattenhopp trots det 0 gradigt ute för att finslipa det sista.

– Det ska bli skönt och komma igång och tävla igen och se vad man står, säger Frida som redan är i Kaprun och tränar.

Under fjolårssäsongen gjorde Frida comeback efter skada och vann genast flera Europa cup tävlingar.

I år satsar Frida på världscupen där motståndet är tuffare. Det gäller att hela tiden bli bättre och utvecklas så man närmar sig de allra bästa.

Frida har inga direkta svagheter men för att höja nivån ett steg behöver åkningen gå lite fortare, svårighetsgraden i hopp har hon redan.

Under november och december kommer Frida få svar på hur hon ligger till mot de allra bästa i världen och om det kan räcka till plats i OS början av februari.

Gefle freestyle har även med två andra åkare som startar i FIS tävlingen i Kaprun 11-12 nov. Det är Ture Johansson 18 år och My Bjekman 17 år båda som går på RIG gymnasium som båda gjort stora framsteg under förra säsongen och tränat hårt under sommar och höst.

Deras mål är placera sig bra för att kvalificera sig för att åka hela Europacupen och även visa att man kan vara aktuell för Junior-VM i april.

My tävlade redan i fjol i denna tävling i Kaprun och var väldigt nära finalplats då. Siktet är i år att ta sig in på finalplatser på internationella tävlingar.

För My och Ture är nästa tävling efter Kaprun Sverige cup i Åre i början av januari som också är grund för uttagningar till internationella tävlingar.