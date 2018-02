Pappa Kalla berättar historien bakom Kallas Fanclub och loppet han aldrig glömmer: "Nerverna började komma utanför skjortan"

Charlotte Kallas pappa Per–Erik är en av de som följt sin dotterns framgångar längs skidspåret genom hela hennes karriär. Den 15:e februari 2010 i Vancouver tog Charlotte Kalla sin första OS-medalj varav ett guld. Det var även då Kallas Fanclub officiellt startade med bara några enstaka anhängare.

– Det var helt otroligt. Jag trodde aldrig att hon skulle ta guld sådär när hon var så ung. Det går inte att beskriva, det var helt otroligt, säger han.

I dag, åtta år senare är de ett gäng på elva stycken på plats i Sydkorea, Pyeongchang för att följa Charlotte Kalla i skidspåret. Fancluben har även växt till uppemot 50 medlemmar. Per–Erik har redan fått bevittna Kallas OS–guld under damernas skiathlon, silvret i 10 kilometer och nu ännu ett silver i damernas stafett där Charlotte plockade in över 25 sekunder på andra sträckan som gav Sverige ett viktigt utgångsläge. Det påminner om Kallas bragdartade insats för fyra år sedan i Sotji under damernas stafett när hon tog in drygt 20 sekunder på sista sträckan som förde Sverige till ett guld.

– Jag kommer ihåg att vi tänkte att hon kanske kunde ta ikapp de där 20 sekunderna och när hon kom till varvningen kanske det kunde gå. Nerverna började komma utanför skjortan och det väldigt spännande. Sen kommer jag inte i håg så mycket från upploppet när hon gick i mål men det var overkligt. Nästan allt hon har gjort från Tour de Ski har varit det, säger han.

Det är inte bara längdskidåkningen som Kallas Fanclub följer. Utan de har ett hektiskt schema och ser till att hinna med så mycket som möjligt under sin vistelse i Pyeongchang. Det har därmed inte blivit så mycket tid till firande trots alla medaljer.

– En del säger att vi borde ta den där festen någon gång men vi hinner inte. Det blir inget festande det enda vi kan göra är att ta en öl till maten, säger han.

Men tårtan då?

– Det hinner vi inte. Det är så mycket tävlingar och vi är helt slut när vi kommer hem efter alla transporter, säger han och skrattar.

