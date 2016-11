Två vinster och en fjärdeplats för Sandvikenhästen Oscar på Friends arena

Kicki och Jörgen Persson från Sandviken ägde tidigare skimmeln Oscar, och de var på plats i Friends arena för att se hur Oscar skötte sig.

– Han har gjort det fantastiskt bra under helgen. Han har nog tyckt att det har varit riktigt roligt att vara inne i arenan. Jag såg att han var taggad och han gjorde det han skulle göra, säger Kicki Persson.

Oscar var med i Stjärnornas hoppning med Dogge Doggelito, och John Deere ride and drive med Ludwig Svennerstål under torsdagen. I Stjärnornas hoppning slutade han och Dogge Doggelito på en fjärdeplats med fyra fel.

– Det var roligt att se de ovana rida. Oscar var felfri i alla starter utom med Dogge, men missen var inte Oscars fel, utan Dogge red ju inte så bra, säger Kicki Persson och skrattar.

På fredagen tävlade Oscar också i Knockout-mixen, som är en lagtävling där hopp- och dressyrryttare byter gren. Den danska dressyrryttarinnan Cathrine Dufour hoppade honom till en seger tillsammans med hoppryttaren Peder Fredricsson, som red dressyr på hästen Donator.

När Peder Fredricsson kom in på banan under lördagen, för att bli hyllad för sitt OS-silver i Rio, red han in på Oscar. Det tyckte den före detta ägaren Kicki Persson var häftigt.

– Att Peder Fredricsson och Malin Baryard-Johnsson har ridit Oscar det är ju lite coolt, säger hon.

Under söndagen var Oscar med i Stjärnstafetten med Anna Elfving och Malin Baryard- Johnsson på ryggen. Tillsammans vann de stafetten och Anna Elfving var mycket nöjd.

– Jag tyckte att Oscar var väldigt härlig. Han hade en vägvinnande galopp och kändes trygg att hoppa, så det var bara för mig att tuta och köra, säger hon.

Att just rida i Friends arena tyckte hon var en häftig upplevelse. Publiken hejade och Anna Elfstrand hoppade av lycka när Malin Bayard red i mål, och hon insåg att de hade vunnit.

– Jag är glad och det var en rolig upplevelse för mig som i vanliga fall rider på lokal nivå, där man blir glad om någon ens applåderar efter man ridit, säger hon.