Stisse Åberg: En invigning som en upphottad julkalender i SVT – men skönt att vi slapp se röken av duvor

Den biten sköttes förresten med betydligt mer hänsyn till djurlivet än invigningen av sommar-OS i Seoul 1988. Det var då en hel radda av de vita fredsduvorna satt vid själva eldanordningen, och ja ...

Sedan dess har man valt bort duvmomentet vid invigningar. Det får räcka med de politiska hökar som häckar runtomkring de här spelen, som har nått nåt slags avspänningsmoment för tillfället.

Nu var Soohorang det ädlaste djuret på innerplan. Maskoten som är den vita tigern, som sedan urminnes tider varit Koreas beskyddare.

En del passager i invigningsceremonin var så hissnande tekniskt att jag trots att jag frågade företagets IT-avdelning fortfarande inte vet hur det gick till.

Men Sydkorea är hightech och det visade man.

Och delar var alltså som hämtade ur en julkalender med fem barn på en vandring genom tid och rum.

Och då och då blev det lite barnkör också, och det är aldrig fel.

Och en massa annat också. Så mycket att det känns bra att tävlingarna börjar på allvar med Charlotte Kalla lördag morgon.

OAR tågade in under OS-flaggan. Olympiska Aktiva från Ryssland. 168 stycken, sedan de sista som överklagat fått nej. Vilket bland annat innebär att VM-kungen Sergej Ustiugov inte finns med i OS.

Förresten – det låter som de sydkoreanska åskådarna buar, men jag utgår från att de jublar

Pita Taufatofua! Det är mannen från Tonga som tågade in i de 5-6 minusgrader med bar överkropp, väl inoljad (... om det nu hjälpte). Han tävlade i teakwondo i Rio och går nu in i längdskidtävlingen senare under OS. Dock, troligen och förhoppningsvis, mer påklädd.

Jag vet att jag inte ska skämta om det här, för det var väl lite fint när den koreanska truppen tågade in, men det såg ut som att de två flaggbärarna drog åt olika håll. Det gick bättre för de två hockeyspelarna i det gemensamma damlaget i mjölksyrelöpningen uppför den väldiga trappan.

Det blev i alla fall jubel när Syd- och Nordkorea tågade in gemensamt under invigningsceremonin. Som sista, av 91 nationer, som sig bör av arrangörsnationer.

Till slut var det alltså konståkaren Kim Yu-Na som tände elden. Jag satt mitt i det sydkoreanska presspacket på läktaren när hon vann OS-guldet i Vancouver, så jag vet hur stor hon är.

Curlingskippern Niklas Edin från Sidensjö bar den svenska fanan och hade en alldeles egen gulddräkt. Behåll den tanken!

Precis när sändningen började på teven så började solen stråla utanför redaktionsfönstret som rena OS-elden och det var bara att dra ned persiennerna och inta mästerskapsställning... i 16 dagar.

Charlotte Kalla alltså. Kl 08.15 svensk lördagstid.

Det kan faktiskt inte bli bättre.

...det är alltså Eurosport som sänder. I Kanal 5 och Kanal 9 (...och i Eurosport 1 och 2)

