1568:e segern i karriären – nu har Sören Eriksson kört färdigt på Gävletravet

V65-omsättning: 972 058 kr. Att utdela: 631 838 kr. Antal system: 13 152 st. Rätt rad: 2 – 8 – 7 – 6 – 13 - . Utdelning: 6 rätt: 2 504 kr. 5 rätt: 96 kr. V4-omsättning: 231 995 kr. Att utdela: 173 997 kr. Antal system: 5 322 st. Rätt rad: 7 – 6 – 13 - . Utdelning, 4 rätt: 254 kr.

Tummen upp – 1568:e segern var det för Sören Eriksson när han vann med starke och tuffe Number One Face och det är bara att bocka och buga för det han gjort på banan. Den här tävlingsdagen var den sista på hemmaplan för hans del.

tummen ned – Högheimsfax var visserligen trea men han såg inte lika bra ut den här gången som han gjort tidigare.

Nästa gång: Sagoprins Jevi är segerlös efter 40 starter men avslutningen som tvåa visade att det snart kan vara dags att segerdefilera.

V65-1

2 Ruter Ess

Odds: 2,33

Plats: 1,43 – 1,69 – 1,49

Struken: 11

V65-värde: 53 kr (6 953 kvar)

1640: 1) Ruter Ess, Nicklas Westerholm, 14,8 (23) 2) Power Broline, 15,1 (46) 3) Sharp Intentions, 15,2 (43) 4) Bow Bells, 15,2 (150) 5) Adonis Hornline, 15,4 (346) 6) Rebecka Broline, 15,8 (177) 7) Bon Courage, 16,2 (149). Opl: Aileen Laday (218), Oakman's Crocodile (379), Super Hero (166), Monster Rainer d10g (428). Tvilling(2/3): 6,03. Trio(2-3-6): 32,04. Odds: 2,33. Plats: 1,43-1,69-1,49. Struken: 11.

Tempo: 15/500, 16/100, sista 500 - 14

KOMMENTAR: Ruter Ess rygg ledaren, fick luckan 300 från mål – på direkt och hade avgjort tidigt – spg kalasfin ut. Power Broline snabbt till spets – höll emot länge men utan svar när vinnaren fick fritt. Sharp Intentions fram via tredje spår till dödens – slagen in på upploppet – höll ändå farten starkt. Bow Bells tredke inv, sent loss med riktigt bra spurt. Super Hero tredje, sedan fjärde utv – fram i spåren på baksidan – galopp 400 kvar under avancemang.

V65-2

8 Number One Face

Odds: 9,15

Plats: 3,55 – 2,40 – 2,51

Strukna: 3, 6

V65-värde: 292 kr (1 269 kvar)

2640: 1) Number One Face, Sören Eriksson, 17,3 (91) 2) Julia Sånna, 17,4 (108) 3) Sofarsogood, 17,5 (56) 4) Rudolf Will, 18,1 (36) 5) Åhlunda Muscleman, 17,6 (560) 6) Quiet Please, 17,6 (145) 7) Racer of the Night, 18,3 (349) 8) Cobbys Moonwalker, 17,8 (130). Opl: New Elegance (30), Dag Blou (402), Cline (455), Happy Light (741), Totti O.K. d13g (571). Tvilling(8/15): 39,47. Trio(8-15-13): 828,52. Odds: 9,15. Plats: 3,55-2,40-2,51. Strukna: 3 och 6.

Tempo: 20,5/500, 19,5/1000, 18/2000, sista 500 – 15,5

KOMMENTAR: Number One Face inledde långsamt och satt en bit ned i fältet. Fram i spåren 1200 kvar men fick svar – egen attack in i slutsvängen och hann framtill säker vinst trots en vid slutsväng. Julia Sånna femte utv, ut 900 kvar och fick rygg – på 300 kvar och höll emot länge. Sofarsogood fram 1700 kvar – dödens 1500 kvar – grepp i slutsvängen – höll starkt. Rudolf Will spets och fick bestämma – gav sig ganska enkelt. New Elegance dödens, sedan andra ytter – orkade inte fullfölja.

V65-3

7 Marino Rasken

Odds: 6,38

Plats: 2,14 – 4,86 – 1,62

Strukna: 2, 10

V65-värde: 989 kr (374 kvar)

2640: 1) Marino Rasken, Claes Eskilsson, 30,3 (63) 2) Sagoprins Jevi, 30,6g (347) 3) Högheimsfax, 30,9 (23) 4) Nygårds Drivex, 31,1 (769) 5) Elvis Tabac, 31,7 (159) 6) M.J.'s Tyson, 31,8g (41) 7) Sigge S.R., 32,5g (61). Opl: Prins Ålj (90), Järvsö Fräckis (330), Trollskärs Modin d9g (389). Tvilling(3/7): 84,92. Trio(7-3-4): 406,35. Odds: 6,38. Plats: 2,14-4,86-1,62. Strukna: 2 och 10.

Tempo: 35/500, 32/1000, 30/2000, sista 500 – 29,5

KOMMENTAR: Marino Rasken spets direkt och fick sedan bestämma tempot – drog upp farten hela vägen och skaffade sig ett klart grepp. Klart bäst och aldrig hotad. Sagoprins Jevi med som femte häst – snabbt fram 600 kvar och fullföljde starkt hela vägen in i mål. Högheimsfax dödens, sedan ned i rygg på ledaren – kunde inte följa sista biten och var inte riktigt körbar. Nygårds Drivex med i spåren varvet kvar – gick okej in i mål. Flera galopper för M J’s Tyson.

V65-4

6 Liketomoveitmoveit

Odds: 5,87

Plats: 3,11 – 3,63 – 4,14

Strukna: 2, 7, 14

V65-värde: 2 046 kr (181 kvar)

2140: 1) Liketomoveitmoveit, Björn Röcklinger, 17,8 (58) 2) Skyfall, 17,3 (87) 3) Princess Marion, 17,5 (291) 4) Raclette, 17,5 (137) 5) Fröken Sting, 18,5 (25) 6) Julia Granite, 18,5 (646) 7) Hakkestadhs Saga, 18,0 (46) 8) Heavenly Sign, 19,4 (652). Opl: Euphoria Cake ug (590), Råsa Night ug (223), Moon's Black Lady dtr2 (279), What's the Point dug (76). Tvilling(6/12): 68,07. Trio(6-12-10): 927,33. Odds: 5,87. Plats: 3,11-3,63-4,14. Strukna: 2,7 och 14.

Tempo: 20/500, 19,5/1000, sista 500 - 17

KOMMENTAR: Liketomoveitmoveit spets och fick bestämma farten – gled undan i snygg stil utan att vara hotad. Skyfall blixtstart till rygg ledaren från tillägg – kunde inte följa riktigt men höll okej. Princess Marion tredje utv, fram på baksidan men fick det aldrig att bita riktigt. Fröken Sting fram i dödens – tidigt slagen och aldrig aktuell om segern. Moon’s Black Lady fjärde inv, spurtade mycket vasst men diskad för trängning – en väl tuff diskning…

V65-5

13 Ola Montana

Odds: 1,58

Plats: 1,16 – 1,33 – 3,04

Strukna: 10, 15

V65-värde: 2 247 kr (165 kvar)

2140: 1) Ola Montana, Nicklas Westerholm, 15,1 (15) 2) Enzo Boko, 16,1 (47) 3) Plus Two, 16,6 (402) 4) Thomas O'Malley, 16,7 (246) 5) Linda's Girl, 16,8 (648) 6) Sam Forget, 16,2 (55) 7) Simb Lemieux, 16,9 (1113) 8) Turbo Sweden, 16,2 (752). Opl: Zätabubben (555), Rox'n Dynamite (411), Fourteenosix (297), American Girl (237), Husky Sign (1299). Tvilling(6/13): 4,14. Trio(13-6-2): 58,59. Odds: 1,58. Plats: 1,16-1,33-3,04. Strukna: 10 och 15.

Tempo: 20/500, 17,5/1000, sista 500 – 14,5

KOMMENTAR: Ola Montana snabb start från tillägg och kördes till spets efter ett halvvarv – fick sedan bestämma och vann lätt utan att vara pressad. Enzo Boko spets, sedan rygg ledaren – höll farten bra in i mål utan att hota. Plus Two tredje inv, hängde med bra men inget sparat. Thomas O’Malley fjärde inv – hängde med bra in i mål. Turbo Sweden snabbt fram på baksidan men orkade inte riktigt den sista biten. Sam Forget tidigt fram i dödens – slagen in i slutsvängen.

V65-6

4 Drabant Hornline

Odds:1,92

Plats: 1,64 – 8,93 – 1,52

Struken: 12

V65-värde: 2 504 kr (148 kvar)

2640: 1) Drabant Hornline, Kaj Widell, 16,7 (19) 2) Qatrine Gel, 16,7 (609) 3) B.B.S.Bigrina, 16,7g (58) 4) Caballero, 16,9 (67) 5) Brissac Rapide, 16,9 (217) 6) Blueberry Volo, 17,4 (53) 7) Pegasus Photo, 17,6 (262). Opl: Noble Allure (1022), Magic Miel (190), Svedbo Såklart (1040), Harlekin Sign (185). Tvilling(4/11): 32,08. Trio(4-11-3): 258,61. Odds: 1,92. Plats: 1,64-8,93-1,52. Struken: 12.

Tempo:20/500, 19,5/1000, 17/2000, sista 500 - 15

KOMMENTAR: Drabant Hornline fjärde utv, fram i spåren 1400 kvar och fram till dödens – tryckte gasen i botten på baksidan och tog över. Säkert undan även om det tog emot lite sista biten. Qatrine Gel långt bak – fram i spåren på baksidan och fullföljde sedan positivt. B B S Bigrina startgalopp och sedan i kön – sylvass spurt – form. Blueberry Volo spets. Fick släppa och sedan inv – ursäktad.

Övriga lopp

Lopp 1

2140: 1) Secret of Joy, Rikard N Skoglund, 18,3 (93) 2) New Moon, 17,8 (30) 3) Silver One, 19,3 (346) 4) Stiernhöökluckyend, 18,7 (235) 5) M.G.Comtesse, 18,8 (248) 6) Iti Tooma, 19,6 (169) 7) Cashmir Love, 19,1 (422) 8) Oboy Savage, 19,3 (273). Opl: Staro Gasoline (444), Dante de Castella (165), Modesto (87), Amazing Pearl (80), Pappajonnys Sixten d13g (163), Savanna Star dug (48). Tvilling(5/13): 22,26. Trio(5-13-4): 123,67. Odds: 9,37. Plats: 3,44-1,57-3,99. Struken: 15.

Lopp 2

2140: 1) Relation, Emilia Leo, 16,6 (24) 2) Zätakicken, 16,7 (316) 3) Save Our Souls, 17,2 (90) 4) Simb Monastic, 18,6 (649) 5) Dex Dynamite, 18,0 (211) 6) Regency, 18,1 (85) 7) Dragon Sund, 18,2 (390) 8) Aaron Coyote, 19,4 (232). Opl: Fratton Parker (175), Dreamsofgold (425), Edaisy (556), Dijon Zon (40), Prince Consort dp13g (304), Fantom Håleryd dug (498), Cast Bolt dug (158). Tvilling(8/9): 50,81. Trio(9-8-11): 474,70. Odds: 2,49. Plats: 1,44-2,91-1,78.