Blåsigt när V75 kördes på Gävletravet – så gick spelet

Den stora stjärnan som var på plats var förstås norske Tekno Odin som gästade som megafavorit i kalllblodsloppet.

Den snygge hingsten gjorde nu spelarna lite oroliga när han kort efter start kastade sig i galopp och sedan ställde sig för att hoppa på nytt kort efter det.

– Det var inte bara spelarna som var oroade. Även jag fick hjärtat i halsgropen när han vräkte sig iväg. Det blev fel när jag tog ur brodden ur skorna och han gled omkring som på en isbana. Det var också orsaken till att jag körde fram direkt, berättare Öystein Tjomsland i vinnarcirkeln.

Nu tog man över varvet från mål och sedan var ekipaget, som väntat, i en klass försig.

– På innerspåret fick han ett helt annat fäste och han var riktigt fin hela vägen. Nu blir det en start på Forus innan han får gå till vintervila, berättade segerkusken.

Bakom vinnaren hade Öystein en fin dag där hans Junifaks var tvåa och Sjö Odin fyra. Den som slog sig in mellan dessa var mycket duktiga hemmastoet Mofaksan.

Gävle Stora Pris kördes i år över 3140 meter och med flera tillägg. Loppet blev minst sagt dramatiskt och när krutröken skingrades stod alltid gedigne Narold Vox som vinnare med Ulf Eriksson i vagnen.

Störst dramatik var det när ledarparet Tesio och Tellmeastory bägge galopperade drygavarvet från mål. I det läget bäddade det för en skräll i och med att också hårt betrodde Part Nan Angelen hade gjort bort sig redan tidigt i loppet.

Ulf Eriksson satt långt bak med Narold Vox men 700 kvar kom han snabbt i spåren och in i slutsvängen hade han nått fram till ledaren för att sedan avgöra tämligen bekvämt över upploppet

– Det var klart att det var bra att jag kunde komma förbi Bullyoung 700 kvar. Jag vet att det blivit svårt att slå Bullyoung om jag skulle ha slagit honom bakifrån, sa Ulf efter segern.

– Det är klart att det var en seger som kändes lite extra då Gävle Stora Pris äret anrikt lopp även om det nu är i en ny tappning, resonerade Ulf efter segerloppet.

V75-1

Lopp 5 1640 auto:

1) Sugarmakesmecrazy, Erik Adielsson, 13,7 (43)

2) Serious Try, 13,8 (66)

3) Officer C.D., 13,8 (34)

4) Indoor Voices, 14,0 (114)

5) Ajlexes Cubano, 14,1 (30)

6) Dionne Sisu, 14,3 (351)

7) Ski to the Max, 14,4 (237).

Opl: Faith Hill (373), Dewey Luvs Britt (699), Temperament d10g (200).

Odds: 4,35

Plats: 1,72 – 2,16 – 1,81

Strukna: 4. 10

V75-värde: 44 kr (178 659 kvar)

Tempo: 14/500, 15,5/1000, sista 500 – 10,5

KOMMENTAR: Sugarmakesmecrazy andra ytter – kvar när det kördes – fritt 250 kvar och sköt till bra och avgjorde enkelt. Serious Try fram i dödens – gav sig aldrig och var inte stort slagen. Officer C D direkt till spets och fick bestämma – slagen en bit in på upploppet – borde kanske ha vunnit. Indoor Vouices fjärde inv, loss sent med riktigt vass avslutning – bra! Ajlexes Cubano rygg ledaren – fick aldrig fritt – såg ut att ha en del sparat.

V75-2

Lopp 6 2140:

1) Tekno Odin, Öystein Tjomsland, 24,0g (11)

2) Junifaks, 25,8 (397)

3) Mofaksan, 25,9 (216)

4) Sjö Odin, 26,0 (117)

5) Storm Odd, 27,0 (138)

6) Lesja Kongen, 27,1 (595)

7) Tante Ragnhild, 27,2g (259).

Opl: Titan Tabac (521), Cali Maks (874), Eldvin d5g (494), Eikdölen dug (1318).

Odds: 1,10

Plats: 1,12 – 2,80 – 1,82

Struken: 1

V75-värde: 47 kr (167 813 kvar)

Tempo: 30/500, 29,5/1000, sista 500 – 19,5

KOMMENTAR: Tekno Odin dubbla galopper kort efter start – sedan tidigt fram i spåren och tog över varvet från mål – sedan i en klass för sig. Junifaks rygg ledaren – loss till slut och gick bra sista biten in i mål. Mofaksan spets i första sväng– släppte till vinnaren – höll farten bra till slut – alltid gedigen. Sjö Odin tredje inv – gick bra sista biten. Tante Ragnhild en bit bak – snabbt fram på baksidan – galopp 250 kvar. Eldvin galopp 400 kvar mitt i klungan.

V75-3, V5-1

Lopp 7 2640 auto:

1) Going to Press, Jorma Kontio, 16,5g (74)

2) M.T.Khila, 16,7 (450)

3) Test Drive, 16,8 (53)

4) Vilma Spring, 16,8 (404)

5) Such a Knight, 16,9 (103)

6) Marlon Donvici, 16,9 (387)

7) Mr Perfection, 17,0 (25).

Opl: Annie Oakley Zenz (691), Glenn Boko (37), Alvena Vanja ug (893), Quantum Estelle d9g (149).

Odds: 7,45

Plats: 3,12 – 2,25 – 2,25

Struken: 9

V75-värde: 145 kr (55 174 kvar)

V5-värde: 168 kr (6 890 kvar

Tempo: 16/500. 17,5/1000, 17/2000, sista 500 - 14

KOMMENTAR: Going To Press startgalopp och tappade mycket – fram till klungan och med i spåren 900 kvar – snabbt fram i slutsvängen och avgjorde mycket enkelt. M TKhila fjärde utv, fint fram i sista sväng och sköt till bra sista biten. TestDrive andra ytter, perfekt fram som tvåa i sista sväng – höll godkänt. MrPerfection dödens, pressade upp farten 700 kvar och hade grepp i slutsvängen –orkade inte fullfölja. Glenn Boko spets i jämn fart – slagen redan på baksidan– blek!

V75-4, V75-2

Lopp 8 2140:

1) Dear Friend, Robert Bergh, 15,5 (62)

2) Spanish Rose, 15,6 (69)

3) Barbouze Lascaux, 15,7 (320)

4) Astoria Ås, 15,7 (54)

5) Blueberry Volo, 15,8 (528)

6) Luckyline America, 15,9 (242)

7) First Honey Ridge, 15,9 (608).

Opl: Estelle Web (187), Swiss Account (46), Guinea Boko (241), Amour Memory (224), Sam Forget (151), Miss Goblin (239), Escape Rope (51).

Odds: 6,22

Plats: 2,56 – 3,10 – 7,17

Struken: 2

V75-värde: 547 kr (14 672 kvar)

V5-värde: 451 kr (2 580 kvar)

Tempo: 16/500, 17/1000, sista 500 – 13,5

KOMMENTAR: Dear Friend fjärde utv, snabbt fram 700 kvar till dödens – avgjorde säkert redan 200 kvar på ett mycket gedigen sätt. Spanish Rose spets in i första sväng– grepp till 200 kvar – höll farten. Barbouze Lascaux tredje inv. hängde med bra. Astoria fjärde inv, inv till slut utan att få fritt – såg riktigt fin ut. Escape Rope hoppade kort efter start.

V75-5, V5-3

Lopp 9 2140 auto:

1) Aileron, Robert Bergh, 14,0 (19)

2) Alorac Mathbell, 14,1 (169)

3) Pikachu Face, 14,9 (137)

4) Mach Number, 15,0 (201)

5) Feel the Muscle, 15,0 (120)

6) Global Security, 15,1 (204)

7) Rorri Bris, 15,3 (240).

Opl: Tiger Marke (421), Doctor Doxey Zenz (107), Freddie Islet ug (46), Tobago Bay ug (246).

Odds: 1,91

Plats: 1,58 – 2,91 – 3,39

Struken: 12

V75-värde: 662 kr (12 114 kvar)

V5-värde: 530 kr (2 196 kvar)

Tempo: 12,5/500, 14/1000, sista 500 - 12

KOMMENTAR: Aileron spets och höll bra fart – utmanad 700 kvar – svarade säkert på allt och gick undan enkelt den sista biten. Alorac Mathbell fram i spåren och nådde dödens 1400 kvar – sedan andra ytter – fram igen 700 kvar till press på ledaren– bra! Pikachu Face backades ned i kön – med i spåren på baksidan – gick starkt sista biten. Mach Number tredje inv, följde med duktigt. Feel The Muscle dödens, sedan andra ytter – höll okej.

V75-6, V5-4

Lopp 10 3140:

1) Narold Vox, Ulf Eriksson, 14,6 (198)

2) Bullyoung, 15,1 (114)

3) Importedfrmdetroit, 16,5 (145)

4) Askö Q., 15,5 (383)

5) Super Zantos, 16,6 (990)

6) Tellmeastory, 16,8g (55)

7) Raz Mackenzie, 16,4 (103).

Opl: Elles W.Linnea (728), Ypsilon Boko (2118), Hot Point u (576), Esmeralda Girl u (1816), Part Nan Angelen ug (92), Nocturnal u (2557), Limoncelli d9g (117), Tesio dug (20).

Odds: 19,82

Plats: 3,21 – 3,44 – 4,19

V75-värde: 7 402 kr (1084 kvar)

V5-värde: 6 453 kr (180 kvar)

Tempo: 16/500, 17,5/1000, 16/2000, sista 500 – 16,5

KOMMENTAR: Narold Vox sjunde utv, fram i spåren varvet kvar – fjärde spår 700 kvar –dödens i sista sväng och avgjorde enkelt. Bullyoung sjätte utv, med i tredjespår i sista sväng – fast 600 kvar men gick sedan mycket bra till slut. Importedfrmdetroit dödens, sedan rygg ledaren – gratis spets varvet kvar –höll farten okej till slut. Galopp 1050 kvar för ledande Tesio och utvändige Tellmeastory och upprepade galopper för Part Nan Angelen.

V75-7, V5-5

Lopp 11 1640 auto:

1) New Steel, Claes Sjöström, 12,4 (64)

2) Västerbo Hard Cash, 12,9 (57)

3) Sapajou, 13,0 (34)

4) Kabanoss, 13,2 (621)

5) Overlord Broline, 13,2 (181)

6) Daddy's First, 13,3 (164)

7) Axel Wadd, 13,4 (297).

Opl: Global Resistance (269), Forecast (36), Emil B.Boko (146), Ponce de Leon d11g (200), Alvena Tyson d12g (269).

Odds: 6,40

Plats: 2,49 – 2,03 – 1,82

V75-värde: 20 508 kr (391 kvar)

V5-värde: 17 196 kr (67 kvar)

Tempo: 10,5/500, 11,5/1000, sista 500 – 13,5

KOMMENTAR: New Steel direkt till spets i snabb öppning och låg på ganska hårt. Hade marginal hela vägen och vann lätt även om det tog emot lite sista biten. Västerbo Hard Cash sjätte utv, med i spåren under slutvarvet – egen attack 350 kvar och spurtade vasst. Sapajou med som tvåa direkt – hängde med godkänt men aldrig i närheten av att kunna utmana. Kabanoss tredje utv, med till maxutdelning. Overlord Broline tredje inv, med till maxutdelning. Forecast sist utv och sedan hängande i spåren – ursäktad!

V75-omsättning: 30 879 059 kr.

Att utdela: 20 071 387 kr.

Antal system: 563 562 st.

Rätt rad: 3– 12 – 1 – 9 – 3 – 15 - 3.

Utdelning, 7 rätt: 20 508 kr, 6 rätt: 201 kr, 5rätt: 22 kr.

V5-omsättning: 1 791 219 kr. Att utdela: 1 164 161 kr. Antal system: 28 626 st. Rätt rad: 1 – 9 – 3 – 15 - 3. Utdelning 5 rätt: 17 196 kr.

V4-omsättning: 2 022 881 kr. Att utdela: 1 517 161 kr. Antal system: 28 626 st. Rätt rad: 4 – 8 – 12 - 3. Utdelning, 4 rätt: 24 473 kr.

Publik: 2 067

Tummen upp – Tekno Odin såg oerhört laddad och fin ut och den norske storstjärnan verkar bara bli bättre och bättre för varje gång.

Tummen ned – att ett arbetsfordon (i det här fallet en vattenbil) dyker upp på banan under pågående lopp får helt enkelt inte hända...

Nästa gång: Serious Try var oerhört tapper i dödens i V75-1 och den hästen har en sådan form att det känns orättvist att han inte fått vinna på ett tag.