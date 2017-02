Favoritfall och svårt att hitta rätt V4-rad

Olle Als'en fortsätter att fira framgångar med sina hästar och den här gången bjöd han på en fin vinnare i Action Launcher i ett lopp där favoriten Frida Montana blev utkörd efter två omstarter. Den åttaårige hingsten tog nu sin första seger på över ett år och den togs på ett imponerande sätt sedan hästen svept runt fältet på den bortre långsidan. I det läget skaffade man sig en stor ledning som man sedan inte hade några problem att förvandla sig en lätt seger.

- Hästen har suttit fast ett par gånger i rad i tuffa gäng så han är bättre än raden. Det var ett underbetyg till spelarna att han fick ge ett så högt odds, tyckte Olle efter segern, men det faktum att hästen inte vunnit sedan 13 november 2015 gjorde nog sitt till...

V4-spelet inleddes med seger för Kajsa Fricks Todd Tabac. Den nioårige valacken har haft svårt att få till det men den här gången kunde han avgöra säkert efter att ha fått ett bra lopp. Sista biten avgjorde han med säker marginal före Juni Goggen som sin vana trogen inte verkade ta i den sista biten.

- Han var lite lugnare i värmningen i dag än han brukar vara och det var positivt. Han var hos Öystein Tjomsland ett tag och han fick till honom i travet på ett bra sätt, berömde Kajsa sin tränarkollega som hon tyckte gjort ett bra jobb med hästen.

Kajsa vann även i sin andra körning för dagen. Då var det Share Market som vann kampen om spets och sedan formade sig det loppet helt till en tvåhästarsduell med Claes Sjöströms Bottnas Cognac.

Till slut höll i alla fall Kajsa undan säkert och fixade därmed den fyraårige valackens andra seger i karriären.

Solvallatränaren Henrik Larsson körde sitt andra lopp för året när han hade egentränade Caballero till start i V4-2. Henrik vann i det första loppet och nu blev det andra raka för hans del som kusk under 2017. Caballero gick utvändigt ledaren hela vägen men kunde ändå avgöra vid upploppets början och hålla undan för positivt spurtande hemmahästen Enjoy Di Quattro.

- Han var talangfull som unghäst men har sedan haft problem med halsen och har tvingats till operation vid tre tillfällen. Det är en häst som vi förstås hade hoppats en hel del på och man får väl hoppas att han får vara frisk, resonerade Henrik efter segerloppet.

V4-110 Todd TabacOdds: 15,31Plats: 2,06 – 1,65 – 1,24Struken: 1V4-värde: 462 kr (3 883 kvar)Tempo: 33,5/500, 29,5/1000, sista 500 - 26KOMMENTAR: Todd Tabac bra fram och fick tredje, sedan andra ytter – på 550 kvar i tredje spår. Fram som tvåa ur sista svängen och avgjorde sedan säkert. Juni Goggen tidigt fram till dödens och fick ta över när ledaren hoppade efter 500. Grepp länge och var slagen mitt på upploppet. Järvsö Tor sladdade länge i kön – snabbt fram i sista sväng men hade för långt fram. Raska Fötter spets, sedan rygg ledaren – kunde inte följa med riktigt. Wild Isak lugn start men tog över efter 300 – galopp 1100 kvar och blev diskad.

V4-26 CaballeroOdds: 6,94Plats: 1,70 – 8,72 – 1,93Struken: 8V4-värde: 2 401 kr (748 kvar)Tempo: 22/500, 21/1000, 16,5/2000, sista 500 – 15,5KOMMENTAR: Caballero tidigt fram snett utv ledaren – tog sig närmare vid upploppets början och avgjorde sedan säkert. Enjoy Di Quattro tredje inv, ut i andra spår 600 kvar – fritt 350 kvar och spurtade förbättrat. Alba Dove femte utv, fint fram i sista sväng och gick rejält in i mål. Laufey tidigt fram i bra slagläge – höll farten okej till slut. Imakeyourheartgo bekvämt till spets och fick bestämma farten – gav sig förvånande lätt den sista biten – mycket tveksam!

V4-310 Action LauncherOdds: 13,27Plats: 2,17 – 1,39 – 3,59Struken: 7V4-värde: 34 554 kr (52 kvar)Tempo: 15,5/500, 17/1000, sista 500 - 14KOMMENTAR: Action Launcher med i andra ytter, sedan tredje utv, på 750 kvar och svepte till spets 500 kvar. Vann sedan lätt i ohotad stil. Flying Postman spets och fick bestämma tempot – kunde inte svara 500 kvar men höll sedan starkt. Albäck Amy tredje inv, gick bra in i mål utan att ha fritt. Klöver All Over tredje utv, fram i spåren 1400 kvar och kom fram i dödens – kunde inte vara med på baksidan och var en bit från sitt bästa.

V4-46 Share MarketOdds: 4,94Plats: 1,69 – 1,49 – 4,71Strukna: 4, 5, 15V4-värde: 93 559 kr (19 kvar)Tempo: 18/500, 18,5/1000, sista 500 - 15KOMMENTAR: Share Market spets och fick bestämma tempot – fick en tryckare under hela slutvarvet men höll ändå säkert den sista biten. Bottnas Cognac utv ledaren hela loppet – pressade på under slutvarvet – bra utan att kunna få greppet. Aileen Laday fjärde utv, snabbt fram i sista sväng och spurtade starkt. Douglas Sisu femte inv, bra avslutning i skymundan. Kattens Estelle långt bak, inv länge – ut på baksidan och gick starkt hela vägen in i mål. Heal The World tredje inv – fast hela vägen in i mål.

V4-omsättning: 2 396 226 kr. Att utdela: 1 797 170 kr. Antal system: 51 035 st. Rätt rad: 10 – 6 – 10 - 6. Utdelning, 4 rätt: 93 559 kr.

Tummen upp – Olle Als'en har fått en härlig start på året och den här gången var det Action Launcher som vann sin första seger på mycket länge.

tummen ned – Wild Isak kom till ledningen utan problem men hoppade sedan ganska omgående. Hästen har överlägsen fart men måste lära sig att sköta sig i loppen.

Nästa gång: Alba Dove satt långt bak men spurten visade i alla fall att formen finns och den hästen vinner lopp inom kort.