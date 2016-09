Gävlesegrar på Bergsåker – och Solvalla

Det var en seger som det också fanns en hel del tur bakom.

Troels satt i rygg på ledande Coolwater In när denne hoppade mitt i sista svängen. I det läget kunde Troels bara köra rakt fram och ta över kommandot. Den sista biten in mot mål gick valacken undan på ett fint sätt och vann till slut ganska bekvämt.

Igucci vann på fina 1.12,3/1640a och på toton delade den vinnaren ut höga 21,72.

Även på Solvalla blev det Gävleframgångar på onsdagen.

Amatörloppet blev en total framgång för Gävlehästarna. Tre hästar från Gävle fanns med i loppet och de tog också de tre främsta platserna. Vann gjorde Erik Lindegrens Klöver All Over (Rebecca Dahlén körde) före Olle Alséns M T Insider (Fredrik Linder) men det krävdes målfoto för att skilja de två åt.

Klöver All Over satt i fjärde utvändigt med M T Insider bakom sig i ett lopp som kördes i bra tempo. I sista svängen kom attackerna på allvar och 150 kvar hade Lindegrens häst tagit greppet. Nu närmade sig M T Insider hela vägen in i mål men en kort nos blev segermarginalen för Klöver All Over. Trea på lite avstånd var Anders Odelros Lina Liv (Tobias J Gustafsson).

Klöver All Over vann på fina 1.12,1/1640a och delade ut 8,25 i vinnarodds. Segern var värd 40 000 kronor.