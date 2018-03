Gävletravet: En dubbel Persson och en dubbel Sjöström

Först ut var Wilda Fille som verkligen funnit sig tillrätta i montén och tillsammans med Kim Boström tog han nu fjärde segern i femte starten. I överlägsen stil dessutom sedan konkurrenterna mangrant galopperat bort sig. Segertiden blev 1.27,7/2 160 meter.

– Han är duktig, konstaterade Kim som suttit i sadeln vid tre av segrarna.

I ett långlopp fick Våffelprinsen ett smörlopp av Ulf Eriksson och när ledaren galopperade på sista långsidan var det bara för Ulf att köra rakt fram med den något överraskande vinnaren.

– Det är alltid konstigt när det blir en överraskning när Persson tränar, konstaterade körande Ulf Eriksson.

– Senast startade han i ett kortlopp och Ulf Ohlsson som körde då, tyckte att det var lite för kort distans och det hade han rätt i, fortsatte Eriksson om hästen som tog tredje segern av tre möjliga på distansen.

Ett långlopp inledde V5-omgången och där spårade Claes Sjöström i stort sett hela vägen med Reggae Hall, men som ändå fick se Ippon Futura bli närgången till slut när han vann på 1.15,9a/2 640 meter.

Claes fick dessutom avrunda på V5 genom en spurtseger med Coktail Chip om spurtade vasst långt ute i banan och fångade in Joker Tooma och ledande Bear By The Day med 20-oddsaren - trots en upploppsgalopp.

– Det brukar inte hända, sade Claes sedan hästen tagit några galoppsteg mitt på upploppet.

– Jag hade riktigt bra fart då, men som tur var ställde hon sig snabbt efter att ha tagit några snubbelsteg, fortsatte Claes.

I ett långlopp blev det flera positionsförändringar och även där hårt i mål, men först var Farnese Boko och Jimmy Dahlman som höll undan för starkt spurtande Code. Helena Kroll tränar vinnaren som årsdebuterade på 1.17,7/2 640 meter.

– Det blev väldigt hårt i mål och han hade även en galopp på vägen så han var jätteduktig, sade Jimmy.

– Han kändes lite seg då som sist invändigt, men så ryckte jag tussarna och då fick han fart igen.

MATS PERSSON