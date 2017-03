Jörgen Westerholm tog sin 1000:e seger efter seger med Ponce De Leon

– Jag hade sommarjobb när jag var tio år gammal och när jag kom tillbaka till skolan efter det så hade jag bestämt mig för att jag skulle bli travtränare.Det är ett val som jag aldrig har ångrat en enda dag, berättade Jörgen i vinnarcirkeln.

Segern med Ponce De Leon togs efter ledning från start till mål och det loppet blev aldrig det minsta spännande.

Spelmässigt var det en svår omgång för spelarna och när det hela var över var det utdelning bara på fem och fyra rätt. I och med att ingen hittade den rätta raden så blir det nu Jackpot på måndag kväll.

Hemmaseger blev det när Kristofer Janssons Västerbo Pay Me spårade varje meter avlärlingsloppet, V64-5. Valacken kördes av Madelene Johansson som var resolut i sin körning men att hästen var lite för hetsig hade sin förklaring.

– Norsken åkte ned innan start och det gjorde att han blev lite väl laddad. Han är stark och kändes bra hela vägen trots att det gick fort. Jag visste att han är bra i grunden och att han brukar gå hela vägen in i mål, berättade Madelene efter att ha bjudit på den överraskningsvinnaren.

Ett montélopp reds inom ramen för V64 och där blev det till slut en ganska säker seger för Närbyjänta. Hon var väl understödd av Jennifer Persson som sparade krafterna till slut och över upploppet kunde man plocka ned tappra favoriten Blås Undan.

En riktig skräll bjöd Jennifer Tillman på i V64-4 där tidigare segerlösa stoet Raclette kunde ta sin första seger i karriären. Detta sedan stoet fått ett fint lopp i draget och där

Jan-Olov Åberg ledde varje meter av V64-1 med Niclas Torstemos Valnes Felicia. I och med att man fick favoriten G Fifty fast i rygg så kunde Åberg vänta med att glida undan säkert sista biten. Då var det för sent för favoriten att kunna hota om segern.

Det är inte ofta som Stig H Johansson skickar upp hästar till Gävle när det inte handlar om V75-dagar. Den här gången hade han i alla fall lastat Antonio Tabactill Gävle och efter att körande Torbjörn Jansson givit hästen ett helt perfekt lopp. Den sista biten kunde man ta sig förbi inbördes stridande Cut Him SomeSlack och Ninepoints Ariel och till slut avgöra på ett minst sagt gediget sätt.

Innan V4-spelet startade kunde hemmatränen Rauno Pöllänen vinna med Pekka Korpis TexHörsta efter ledning från start till mål. Efter att ha fått bestämma i lågt tempo var det inget snack om saken till slut.

– När jag för första gången fick köra åt Pekka som är en ikon i Finland och närjag fick den här chansen fick jag inte göra bort mig, sa Rauno efter att havunnit med den treårige hingsten.

V64-omsättning:4 710 305 kr.

Att utdela: 3 061 698 kr.

Antal system: 117 760 st.

Rätt rad: 3 –12 – 3 – 14 – 4 - 7.

Utdelning: 6 rätt: ingen vinnare, 5 rätt 14 645 kr, 4 rätt: 372 kr.

Tummen upp – Jörgen Westholm tog sin 1000:e seger som körsven när han vann med PonceDe Leon. Valacken vann i mycket övertygande stil och det kan komma mer från dethållet framöver.

Tummen ned – Berglund Svarta spelades till 14 för 10 i dagens andra lopp men hästensprang och bromsade hela loppet och ville absolut ingenting...

Nästa gång: Indirah Brook kördes mycket passivt och gick i mål med krafter kvar ochvisade att formen är klart på gång.

V64-1

3 Valnes Felicia

Odds:4,27

Plats:1,32 – 1,25 – 1,52

V64-värde:36 kr (43 271 kvar)

Tempo:15/500, 17/1000, sista 500 - 14

KOMMENTAR: Valnes Felicia direkt till spets och fick sedan bestämma – gick undan den sista biten utan att vara utmanad. G Fifty kunde inte stå emot den första biten och blev sedan fast i rygg på ledaren. Såg fin ut men fick chansen först då det varför sent. Bottnas Dragon tredje utv, fram i spåren 700 kvar – bra utan att kunna hota. Heal The World tredje inv, fick aldrig chansen. Liketomoveitmoveit dödens, slagen i sista sväng. Galopp kort efter start för Only Mad Money ochRoyal Entertainer.

V64-2

12 Närbyjänta

Odds:6,45

Plats:1,96 – 1,26 – 4,67

V64-värde:237 kr (6 602 kvar)

Tempo:25,5/500, 27,5/1000, sista 500 - 26

KOMMENTAR:Närbyjänta långt bak efter lite struligt inledningsvarv – snabbt fram 700 kvar och framme som tvåa 500 kvar. Kunde avgöra säkert på bra sätt över upploppet.Blås Undan fram som första häst i andra spår – tog över på baksidan – kunde inte stå emot men höll farten okej. Mys Elden andra ytter en bit bak i fältet –klart positiv avslutning. Svall Conrad spets redan efter 300 – slagen påbaksidan men höll sedan farten okej till slut. Galopp efter 100 för Trippa Undan.

V64-3

3 Ponce De Leon

Odds:3,98

Plats:1,82 – 1,25 – 1,57

V64-värde:568 (2 752 kvar)

Tempo:15/500, 16,5/1000, 16/2000, sista 500 - 12

KOMMENTAR:Ponce De Leon spets i bra fart och fick också press under vägen – stack ifrån alla i sista sväng – lysande insats. Mellby Diamant sjätte utv, med när tåget gick varvet kvar – bra avslutning utan att hota vinnaren. Tyron Power fjärdeutv, först fram i spåren varvet kvar men fick sedan svar – med bra och höll farten fint. Fertilize Launcher pressade på i dödens under drivning varvet kvar– iskall till slut!! Jordan Lee G L hoppade 150 meter i början, ny galopp 300kvar – bra fartmässigt.

V64-4

14 Raclette

Odds:81,80

Plats:11,34 – 3,15 – 5,82

Struken:6

V64-värde:38 714 kr (40 kvar)

Tempo:18/500, 14/1000, sista 500 - 16

KOMMENTAR:Raclette fint fram i tredje ytter – med i ryggar i sista sväng – kunde avgörasäkert sista biten till högt odds. Tanya Gel andra ytter – fram i slutsvängen –höll farten bra och inte stort slagen. Nikitita fjärde inv, fint fram i sistasväng och gick bra hela vägen in i mål. Optimum Dragonfly snabb öppning från tillägg till spets efter 550 – slagen 150 kvar men höll okej. Indirah Brookandra ytter, sedan dödens – backades ned i femte inv – loss sent och såg fin utsista bilen in mot mål. Startgalopp för Västerbo Isolde.

V64-5

4 Västerbo Pay Me

Odds:26,69

Plats:4,55 – 1,34 – 5,88

V64-värde:2 980 kr (OBS med 4 rätt)

Tempo:10,5/500, 12,5/1000, sista 500 – 14,5

KOMMENTAR:Västerbo Pay Me spets i mycket snabb öppning – höll stenhårt tempo hela vägen –ändå lätt undan – bra! Dust Collector galopp kort efter start och hamnade i kön– fram lite på baksidan och på i vida spår i sista sväng. Mycket bra avslutning. A Gift To You tidigt fram i dödens – sedan rygg ledaren – ut 550kvar till press men gick ner igen 250 kvar – höll farten. Joan Chip G J tredjeutv, inv in på upploppet men hoppade kort före mål som fyra-femma. B B SCanyankee rygg ledaren, galopp efter 550.

V64-6

7 Antonio Tabac

Odds:3,73

Plats:1,48 – 1,21 – 1,47

Struken:8

V64-värde:14 645 (34 kvar med 5 rätt)

Tempo:12/500, 13,5/1000, sista 500 – 13,5

KOMMENTAR:Antonio Tabac dödens i snabb öppning, sedan andra ytter – kunde vänta till 250 kvar med att sätta in stöten och avgjorde enkelt. Cut Him Some Slack spets ibra fart och fick press under slutvarvet – höll farten fint. Gigant Proud ryggledaren, fick chansen sent och spurtade sedan starkt. Ninepoints Ariel framtill dödens 1550 kvar – pressade på men var slagen mitt på upploppet. Olympic Torch tredje utv, tappade mark redan 700 kvar.